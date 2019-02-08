Изготовление 1,2 млн биометрических паспортных бланков обойдется Азербайджану свыше 18 млн евро

Министерство экономики Азербайджана определилось с компанией, которая изготовит 1,2 млн биометрических паспортных бланков.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» информированные источники, соглашение об изготовлении бланков подписано 4 февраля со швейцарской компанией Trub Trading (International) AG.
Стоимость контракта - 18 млн 207,96 тыс. евро.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»