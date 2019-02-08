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Это интересно 08.02.2019 12:14

Изготовление 1,2 млн биометрических паспортных бланков обойдется Азербайджану свыше 18 млн евро

Министерство экономики Азербайджана определилось с компанией, которая изготовит 1,2 млн биометрических паспортных бланков.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» информированные источники, соглашение об изготовлении бланков подписано 4 февраля со швейцарской компанией Trub Trading (International) AG.

Стоимость контракта - 18 млн 207,96 тыс. евро.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, ПАСПОРТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]