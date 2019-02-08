Изготовление 1,2 млн биометрических паспортных бланков обойдется Азербайджану свыше 18 млн евро

Министерство экономики Азербайджана определилось с компанией, которая изготовит 1,2 млн биометрических паспортных бланков.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» информированные источники, соглашение об изготовлении бланков подписано 4 февраля со швейцарской компанией Trub Trading (International) AG.

Стоимость контракта - 18 млн 207,96 тыс. евро.

А.Мамедов