Азербайджан и Иран в середине марта проведут заседание МПК

Очередной заседание азербайджано-иранской государственной комиссии (МПК) по экономике, торговли и гуманитарной сфере состоится в середине марта в Баку.

«В середине марта, предположительно 12-13 числа, в Баку пройдет очередное заседание МПК», - сказал иранский посол в Баку Джавад Джахангирзаде на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, в рамках заседания МПК также состоится азербайджано-иранский бизнес-форум.

Предыдущее, двенадцатое, заседание комиссии состоялось 13-14 марта 2018 года в Тегеране.

Ф.Исазаде