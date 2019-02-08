Азербайджан и Иран в середине марта проведут заседание МПК

Очередной заседание азербайджано-иранской государственной комиссии (МПК) по экономике, торговли и гуманитарной сфере состоится в середине марта в Баку.
«В середине марта, предположительно 12-13 числа, в Баку пройдет очередное заседание МПК», - сказал иранский посол в Баку Джавад Джахангирзаде на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, в рамках заседания МПК также состоится азербайджано-иранский бизнес-форум.
Предыдущее, двенадцатое, заседание комиссии состоялось 13-14 марта 2018 года в Тегеране.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»