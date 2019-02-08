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Бизнес и законодательство 08.02.2019 12:32

Азербайджан и Иран в середине марта проведут заседание МПК

Очередной заседание азербайджано-иранской государственной комиссии (МПК) по экономике, торговли и гуманитарной сфере состоится в середине марта в Баку.

«В середине марта, предположительно 12-13 числа, в Баку пройдет очередное заседание МПК», - сказал иранский посол в Баку Джавад Джахангирзаде на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, в рамках заседания МПК также состоится азербайджано-иранский бизнес-форум.

Предыдущее, двенадцатое, заседание комиссии состоялось 13-14 марта 2018 года в Тегеране.

Ф.Исазаде

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Тэги: ИРАН, МПК, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]