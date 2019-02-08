8 февраля в Российском информационно-культурном центре в Баку открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника.

На выставке представлены фотографии, отражающие важные события в развитии российско-азербайджанских отношений.

День дипломатического работника был учрежден 31 октября 2002 года Указом Президента Российской Федерации и отмечается ежегодно 10 февраля.