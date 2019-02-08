Иран намерен увеличить добычу угля на 7% в текущем году

Объем добычи угля в Иране достигнет 1,6 млн тонн в текущем году по местному календарю, который завершится 20 марта 2019 года, сообщает Иранская организация по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).
По ее данным, по итогам прошлого года в стране было произведено 1,5 млн тонн угля, пишет Tehran Times.
Между тем ранее министр промышленности, горнодобывающей отрасли и торговли Ирана Реза Рахмани сообщал, что выпуск угля в Иране за три квартала текущего иранского календарного года (с 21 марта по 21 декабря 2018 года) увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. По его словам, за девять месяцев этого года было добыто около 1,25 млн. тонн угля, тогда как за тот же период прошлого года - около 1 млн. тонн.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»