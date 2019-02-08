Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.0258 GBR   2.2014 TRY   0.3228

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.64 -1.37 Brent 61.63 -1.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10 Фев 11 Фев

ТЭК 08.02.2019 12:49

Иран намерен увеличить добычу угля на 7% в текущем году

Объем добычи угля в Иране достигнет 1,6 млн тонн в текущем году по местному календарю, который завершится 20 марта 2019 года, сообщает Иранская организация по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).

По ее данным, по итогам прошлого года в стране было произведено 1,5 млн тонн угля, пишет Tehran Times.

Между тем ранее министр промышленности, горнодобывающей отрасли и торговли Ирана Реза Рахмани сообщал, что выпуск угля в Иране за три квартала текущего иранского календарного года (с 21 марта по 21 декабря 2018 года) увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. По его словам, за девять месяцев этого года было добыто около 1,25 млн. тонн угля, тогда как за тот же период прошлого года - около 1 млн. тонн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, УГОЛЬ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]