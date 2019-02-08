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СНГ 08.02.2019 13:15

Число пострадавших в аварии с вахтовым автобусом в Кузбассе возросло до 18

Количество пострадавших в аварии с вахтовым автобусом на разрезе "Распадский" в Кемеровской области увеличилось до 18 человек.

"Двоим назначено амбулаторное лечение, 16 человек госпитализированы, из них двое находятся в травматологическом отделении, остальные - в центре охраны здоровья шахтеров", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области в пятницу.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

Количество погибших не изменилось и составляет 6 человек, информирует департамент.

Касаясь пострадавших в результате второго ЧП, произошедшего в пятницу в регионе - обрушения на шахте им. Тихова в Ленинск-Кузнецком, - собеседник агентства сообщил, что двое травмированных будут лечиться амбулаторно, еще одного поместят в стационар.

"Один из пострадавших в ближайшее время будет госпитализирован в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий, еще двое мужчин находятся на амбулаторном лечении", - сказал он.

Как сообщалось, в пятницу утром на шахте им. Тихова в Ленинск-Кузнецком произошел выброс газа, из-за которого произошло обрушение: четыре человека оказались под завалами, трое выжили, один скончался.

Приблизительно в тоже время на разрезе "Распадский" в Междуреченске вахтовый автобус съехал с технологической трассы и, перевернувшись на крышу, упал восьмиметровой насыпи. По первоначальным данным, погибли шесть человек, еще 16 были госпитализированы.

По фактам произошедшего следственными органами СКР области возбуждены уголовные дела, региональной прокуратурой проводятся проверки условий труда и выполнения норм законодательства.

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Тэги: РОССИЯ, КУЗБАСС, ШАХТЕРЫ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]