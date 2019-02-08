Пресс-релиз

8 февраля в Институте нефтехимических процессов имени

Ю. Мамедалиева Национальной академии наук в рамках проекта Азербайджана Российского информационно-культурного центре в Баку «Ученые - детям» пройдет тематическая встреча ко Дню российской науки , посвященная 185-летию со дня рождения великого русского учёного Д.И.Менделеева и 150-летию открытия Периодической таблицы химических элементов.

Начало – в 15:00 часов.

12 февраля в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится презентация книги секретаря литературно-творческой ассоциации «Луч» Лалы Умуд «Сделка с совестью».

Начало – в 16:00 часов.

15 февраля в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет вечер русского романса, организованный совместно с Бакинским молодёжным клубом любителей поэзии.

Начало – в 17:00 часов.

16 февраля в зрительном зале Союза театральных деятелей Азербайджана состоится фестиваль «Мозаика языковых культур», приуроченный к Международному дню родного языка. Он организован Российским информационно-культурным центром в Баку - Представительством Россотрудничества в Азербайджане совместно с организациями российских соотечественников.

Начало – в 19:00 часов.

20 февраля в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Беседы об искусстве» состоится лекция на тему «Жизнь и творчество русского и советского монументалиста и живописца Андрея Владимировича Васнецова (к 95-летию со дня рождения А.В. Васнецова)».

Начало – в 12:00 часов.

22 февраля в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) пройдёт семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ на тему «Контроль и оценка учебных достижений по русскому языку».

Начало – в 16:00 часов.

22 февраля в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится показ художественного фильма «Царь» (студия П. Лунгина, 2009 год), посвященный 75-летию со дня рождения советского и российского актёра театра и кино Олега Янковского.

Начало – в 11:00 часов.

25 февраля в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки, посвященной предстоящей XXIX Зимней Универсиаде-2019 в Красноярске (2 – 12 марта 2019 года).

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Начало – в 12:00 часов.

26 февраля в Республиканской государственной детской библиотеке имени Ф. Кочарли в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Литературная гостиная» пройдут литературные чтения «Искусник крылатого слова», посвященные 250-летию со дня рождения русского писателя, поэта, баснописца Ивана Крылова.

Начало – в 15:00 часов.

27 февраля в Национальном музее истории Азербайджана в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» состоится лекция на тему «Портрет Азербайджанского мецената Г.З. Тагиева в творчестве русского художника И.И. Бродского (к 136-летию со дня рождения И.И. Бродского)».

Начало – в 12:00 часов.

*- Время и место проведения мероприятий могут быть изменены. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте [email protected] или по телефону +99412494500 (Пономарева Юлия Валерьевна).