Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.0258 GBR   2.2014 TRY   0.3228

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.64 -1.37 Brent 61.63 -1.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10 Фев 11 Фев

Бизнес и законодательство 08.02.2019 13:03

Азербайджан на выставке «Продэкспо-2019» в Москве будет представлен двумя национальными стендами

Азербайджан на международной продовольственной выставке «Продэкспо-2019» в Москве представит национальный стенд со спиртными напитками, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦВК «Экспоцентр».

«Продэкспо-2019 пройдет в Москве с 11 по 15 февраля. Национальные экспозиции организуют 30 стран, включая Азербайджан. В этом году Азербайджан порадует посетителей двумя стендами, одним из которых является национальный стенд в салоне «Спиртные напитки. Вино»», - отметили в компании.

По данным организаторов, всегов «Продэкспо-2019» примут участие 2442 компании из 69 стран мира.

Генеральным спонсором выставки выступает Азербайджанский Фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

Коллективная экспозиция «Made in Azerbaijan» в этом году объединит 31 компанию, предлагающую целый ряд товаров: свежую сельхозпродукцию, консервы, натуральные минеральные воды, алкогольные и безалкогольные напитки, чаи, орехи, сухофрукты, кондитерские изделия и многое другое.

В числе азербайджанских участников выставки: A+Co LLC, Agro-Azerinvest Llc, Aspi Agro, Avrora LLC, Az-Granata, Azersun Holding, Azhazelnut, Aznar, Babek Sirab, Baku Agropark Llc, Bakukonserv, Balkhoorma Llc, Bina-Agro Llc, Buta Agro, Crispa Snacks, Ecodry, Gadabay Mineral Water, Gilan Agriculture, Goygol Wine Plant, Ismayilli Sharab-2, Jalilabad Sharab-2, Lezzet, Lezzet Biscuit And Chocolate Factory, Sharg Ulduzu Llc, ОАО «Абшерон-Шараб», Veyseloglu и другие.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВЫСТАВКА, УЧАСТИЕ


Похожие новости


Азербайджан на WorldFood Moscow будет представлен 35 компаниями Путин и Си Цзиньпин на выставке купили сбитень и приготовили себе блинов с икрой Азербайджан на WorldFood Moscow будет представлен 30 компаниями Около полутысячи украшений Bvlgari будут представлены в начале осени в Музеях Кремля Отказавшийся посещать стенд РФ на книжной выставке Макрон заявил о важности диалога с российской интеллигенцией В Госдуме открылась выставка к 25-летию дипотношений РФ и Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]