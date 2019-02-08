Азербайджан на выставке «Продэкспо-2019» в Москве будет представлен двумя национальными стендами

Азербайджан на международной продовольственной выставке «Продэкспо-2019» в Москве представит национальный стенд со спиртными напитками, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦВК «Экспоцентр».
«Продэкспо-2019 пройдет в Москве с 11 по 15 февраля. Национальные экспозиции организуют 30 стран, включая Азербайджан. В этом году Азербайджан порадует посетителей двумя стендами, одним из которых является национальный стенд в салоне «Спиртные напитки. Вино»», - отметили в компании.
По данным организаторов, всегов «Продэкспо-2019» примут участие 2442 компании из 69 стран мира.
Генеральным спонсором выставки выступает Азербайджанский Фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
Коллективная экспозиция «Made in Azerbaijan» в этом году объединит 31 компанию, предлагающую целый ряд товаров: свежую сельхозпродукцию, консервы, натуральные минеральные воды, алкогольные и безалкогольные напитки, чаи, орехи, сухофрукты, кондитерские изделия и многое другое.
В числе азербайджанских участников выставки: A+Co LLC, Agro-Azerinvest Llc, Aspi Agro, Avrora LLC, Az-Granata, Azersun Holding, Azhazelnut, Aznar, Babek Sirab, Baku Agropark Llc, Bakukonserv, Balkhoorma Llc, Bina-Agro Llc, Buta Agro, Crispa Snacks, Ecodry, Gadabay Mineral Water, Gilan Agriculture, Goygol Wine Plant, Ismayilli Sharab-2, Jalilabad Sharab-2, Lezzet, Lezzet Biscuit And Chocolate Factory, Sharg Ulduzu Llc, ОАО «Абшерон-Шараб», Veyseloglu и другие.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»