В МИД Венесуэлы подтвердили данные о кибератаках против сайтов своих посольств

Сайты посольств Венесуэлы в Мексике и Аргентине подверглись в четверг кибератакам, сообщают западные СМИ со ссылкой на венесуэльский МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что на страницах этих дипмиссий были размещены сообщения, не соответствующие действительности. В них говорилось, что венесуэльские послы в этих двух стран ранее приняли решение о признании главы оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
В МИД Венесуэлы осудили "взлом" сайтов посольств и назвали эти действия "преступной политикой, направленной на подрывные действия".
Посол Венесуэлы в Мексики Мария Лурдес Урбанеха со своей стороны заверила, что "полностью лояльна" президенту страны Николасу Мадуро.
Между тем, по сообщениям ряда СМИ, проблемы в работе сайтов дипломатических представительств Венесуэлы возникли также в Бразилии, Канаде, Колумбии, России, Уругвая, Гватемалы, Италии, Египта и Коста-Рики.
В четверг агентство Bloomberg сообщало, что сайт посольства Венесуэлы в России не работает после хакерской атаки. По данным агентства, сайт был выключен после того, как на нем появилась информация о том, что венесуэльский дипломатический корпус в Москве якобы поддержал венесуэльского оппозиционера Х.Гуайдо.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом страны. США и ряд других стран признали его законным лидером Венесуэлы.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»