Украина в 2023г подаст заявку на вступление в ЕС и получит ПДЧ в НАТО - программа Порошенко

Украина в 2023 году подаст заявление на вступление в Европейский Союз и получит план действий по членству (ПДЧ) в НАТО, который начнет выполнять, говорится в программе кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко.

"В 2023 году мы подадим заявку на вступление в ЕС, получим и начнем выполнять план действий по членству в НАТО", - сказано в программе кандидата, обнародованной на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

В программе отмечается, что благодаря членству в ЕС и НАТО в Украине будут обеспечены высокие стандарты жизни людей, верховенство права и равные правила для всех, доступ к наибольшему мировому рынку, а также безопасность и защита государства, так как основной принцип НАТО - это "один за всех, все за одного".

"В ЕС и НАТО мы вступим как страна - региональный лидер", - говорится в программе.

Согласно программе П.Порошенко, в течение следующих 5 лет Украина должна стать лидером аграрного сектора в Европе, одним из пяти новых глобальных лидеров IТ-сектора, региональным лидером индустриального развития, транспортным хабом Восточной Европы и одной из десяти наиболее посещаемых стран Европы под лозунгом "Модная страна, которую открывает мир".

По мнению П.Порошенко, это тот путь, который "позволит преодолеть бедность и обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца".