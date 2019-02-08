В Париже рассчитывают, что отзыв посла из Италии станет важным сигналом для Рима

Представитель французского правительства Бенжамен Гриво в пятницу заявил, что решение об отзыве для консультаций посла Франции из Италии привлечет внимание Рима к проблеме в отношениях между странами.
"Мы отозвали нашего посла именно для консультаций, а не навсегда. Для нас было важно привлечь внимание (итальянской стороны - ИФ) к проблеме", - сказал Б.Гриво в эфире радиостанции "Эроп-1".
Он также раскритиковал последние высказывания вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо и главу МВД Маттео Сальвини.
Б.Гриво указал, что недавний визит Л.Ди Майо во Францию нарушал "самые элементарные правила дипломатии", так как о нем не было объявлено заранее.
Его комментарий последовал после того, как накануне Франция объявила об отзыве своего посла из Италии в связи с "необоснованной" критикой со стороны Рима.
"Франция в течение нескольких месяцев становилась объектом многочисленных обвинений и безосновательных нападок, а также - возмутительных заявлений", - говорится в заявлении МИД Франции.
Французские СМИ напоминают, что недавно вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо провел встречу с представителями "желтых жилетов" во Франции. В Париже в ответ на это заявили, что Л.Ди Майо не должен вмешиваться во внутренние дела Франции.
"Желтые жилеты" проводят регулярные акции протеста против французского правительства, стремясь привлечь его внимание к финансовым проблемам французов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»