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Дальнее зарубежье 08.02.2019 13:41

В Париже рассчитывают, что отзыв посла из Италии станет важным сигналом для Рима

Представитель французского правительства Бенжамен Гриво в пятницу заявил, что решение об отзыве для консультаций посла Франции из Италии привлечет внимание Рима к проблеме в отношениях между странами.

"Мы отозвали нашего посла именно для консультаций, а не навсегда. Для нас было важно привлечь внимание (итальянской стороны - ИФ) к проблеме", - сказал Б.Гриво в эфире радиостанции "Эроп-1".

Он также раскритиковал последние высказывания вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо и главу МВД Маттео Сальвини.

Б.Гриво указал, что недавний визит Л.Ди Майо во Францию нарушал "самые элементарные правила дипломатии", так как о нем не было объявлено заранее.

Его комментарий последовал после того, как накануне Франция объявила об отзыве своего посла из Италии в связи с "необоснованной" критикой со стороны Рима.

"Франция в течение нескольких месяцев становилась объектом многочисленных обвинений и безосновательных нападок, а также - возмутительных заявлений", - говорится в заявлении МИД Франции.

Французские СМИ напоминают, что недавно вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо провел встречу с представителями "желтых жилетов" во Франции. В Париже в ответ на это заявили, что Л.Ди Майо не должен вмешиваться во внутренние дела Франции.

"Желтые жилеты" проводят регулярные акции протеста против французского правительства, стремясь привлечь его внимание к финансовым проблемам французов.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, ПОСОЛ, ВЫЗОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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