Песков заявил об отсутствии обращений о посредничестве Януковича в обмене удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

Кремль не получал никаких обращений, связанных с посредничеством экс-президента Украины Виктора Януковича в обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

На просьбу журналиста прокомментировать слова В.Януковича о готовности выступить посредником и обратиться к президенту РФ Владимиру Путину в части обмена удерживаемыми лицами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Посредничество возможно только с согласия двух сторон".

"Пока никаких конкретных обращений (на этот счет) не было. И в этой связи мне нечего сказать", - отметил Д.Песков.