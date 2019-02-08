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СНГ 08.02.2019 14:05

Песков заявил об отсутствии обращений о посредничестве Януковича в обмене удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

Кремль не получал никаких обращений, связанных с посредничеством экс-президента Украины Виктора Януковича в обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

На просьбу журналиста прокомментировать слова В.Януковича о готовности выступить посредником и обратиться к президенту РФ Владимиру Путину в части обмена удерживаемыми лицами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Посредничество возможно только с согласия двух сторон".

"Пока никаких конкретных обращений (на этот счет) не было. И в этой связи мне нечего сказать", - отметил Д.Песков.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ЯНУКОВИЧ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]