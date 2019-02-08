Эстония выступила за сохранение присутствия США в балтийском регионе

Эстония считает необходимым дальнейшее присутствие США в регионе Балтийского моря, заявил министр иностранных дел Свен Миксер (Sven Mikser).

"Мы высоко ценим вклад США в безопасность Балтийских стран и хотим видеть его и в дальнейшем. Присутствие США в нашем регионе в нынешних условиях в области безопасности является лучшим из возможных вариантов сдерживания", - заявил он на встрече в Вашингтоне с главами комиссии по иностранным делам сената США Джеймсом Ришем (James Risch) и Бобом Мендезом (Bob Mendez), председателем сенатской комиссии по внешним сношениям Элиотом Энгелем (Eliot Engel), сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе МИД Эстонии.

На встрече присутствовали также министры иностранных дел Латвии и Литвы.

Стороны подчеркнули важность единой позиции союзников в отношении России. "Тем самым мы подаем сигнал, что не смиримся с попытками подорвать основанный на международном праве и согласованных правилах миропорядок" - сказал С.Миксер.

"Мы высоко ценим последовательную решительную политику конгресса и администрации США, направленную на оказание давления на Россию с тем, чтобы она прекратила нарушать территориальную целостность Украины", - добавил он.

Участники встречи высказались за продолжение санкционной политики в отношении России.

Министры иностранных дел стран Балтии встретились в Вашингтоне и с главой комитета по делам разведки палаты представителей Адамом Шиффом (Adam Shiff). На встрече также шла речь о деятельности России по влиянию на европейское сообщество.

"Россия пытается посредством деятельности по оказанию влияния и пропаганды подорвать наши общества и сломить единство в ЕС и НАТО. Успешно противостоять этому мы можем координированной деятельностью", - заявил глава МИД Эстонии.