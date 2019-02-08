Эстония выступила за сохранение присутствия США в балтийском регионе

Эстония считает необходимым дальнейшее присутствие США в регионе Балтийского моря, заявил министр иностранных дел Свен Миксер (Sven Mikser).
"Мы высоко ценим вклад США в безопасность Балтийских стран и хотим видеть его и в дальнейшем. Присутствие США в нашем регионе в нынешних условиях в области безопасности является лучшим из возможных вариантов сдерживания", - заявил он на встрече в Вашингтоне с главами комиссии по иностранным делам сената США Джеймсом Ришем (James Risch) и Бобом Мендезом (Bob Mendez), председателем сенатской комиссии по внешним сношениям Элиотом Энгелем (Eliot Engel), сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе МИД Эстонии.
На встрече присутствовали также министры иностранных дел Латвии и Литвы.
Стороны подчеркнули важность единой позиции союзников в отношении России. "Тем самым мы подаем сигнал, что не смиримся с попытками подорвать основанный на международном праве и согласованных правилах миропорядок" - сказал С.Миксер.
"Мы высоко ценим последовательную решительную политику конгресса и администрации США, направленную на оказание давления на Россию с тем, чтобы она прекратила нарушать территориальную целостность Украины", - добавил он.
Участники встречи высказались за продолжение санкционной политики в отношении России.
Министры иностранных дел стран Балтии встретились в Вашингтоне и с главой комитета по делам разведки палаты представителей Адамом Шиффом (Adam Shiff). На встрече также шла речь о деятельности России по влиянию на европейское сообщество.
"Россия пытается посредством деятельности по оказанию влияния и пропаганды подорвать наши общества и сломить единство в ЕС и НАТО. Успешно противостоять этому мы можем координированной деятельностью", - заявил глава МИД Эстонии.
В Азербайджане создается Центр социальных исследований
Глава МИД Азербайджана до конца февраля обсудит в Иране вопросы двустороннего сотрудничества
Иран и Азербайджан рассчитывают довести взаимный товарооборот до $5 млрд в год – посол в Баку
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA в 2018г сократились незначительно
Цены на нефть движутся разнонаправленно в пятницу и завершают неделю снижением
Казахстан примет участие в заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку в марте
Французский "Нант" вывел из обращения 9-й номер, под которым играл погибший в авиакатастрофе аргентинец Сала
"Ливерпуль" зафиксировал рекордную в истории футбола прибыль в сезоне 2017-18
Изготовление 1,2 млн биометрических паспортных бланков обойдется Азербайджану свыше 18 млн евро
В развитие регионов Азербайджана до 2024г будет вложено свыше 17 млрд манатов
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»