В Азербайджане создается Центр социальных исследований

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Центра социальных исследований.

Согласно документу, центр является публичным юрлицом, представляющим в государственный орган итоги системного анализа динамики развития общественных отношений, а также определяющим тенденции и прогнозирующим изменения в этой области, изучающим возможные последствия этих изменений для общества.

Кроме того, центр с применением современных информационных технологий и научных подходов будет изучать общественное мнение, обеспечивать проведение социальных исследований.

В соответствии с указом, Администрации президента Азербайджана поручено в двухмесячный срок разработать проект устава Центра и представить его главе государства.

Ф.Исазаде