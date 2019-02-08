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Внутренняя политика 08.02.2019 14:09

В Азербайджане создается Центр социальных исследований

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Центра социальных исследований.

Согласно документу, центр является публичным юрлицом, представляющим в государственный орган итоги системного анализа динамики развития общественных отношений, а также определяющим тенденции и прогнозирующим изменения в этой области, изучающим возможные последствия этих изменений для общества.

Кроме того, центр с применением современных информационных технологий и научных подходов будет изучать общественное мнение, обеспечивать проведение социальных исследований.

В соответствии с указом, Администрации президента Азербайджана поручено в двухмесячный срок разработать проект устава Центра и представить его главе государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: СОЦИССЛЕДОВАНИЯ, ЦЕНТР, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]