В Казахстане создана природоохранная зона для восстановления популяции тигров - WWF

Иле-Балхашский резерват площадью более 415 тыс. гектаров создан на юго-востоке Казахстана в рамках проекта по восстановлению популяции тигров, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF).
"В Казахстане вот уже больше двух лет активно реализуется проект реинтродукции тигров: в рамках проекта уже появился долгожданный Иле-Балхашский резерват площадью более 415 тысяч га, который станет домом для будущей популяции", - говорится в сообщении фонда, распространенном в пятницу.
Проект по восстановлению популяции тигра начался в Казахстане в 2017 году с подписания правительством республики и WWF меморандума о реализации совместной программы реинтродукции тигра в Или-Балхашском регионе.
Одним из условий реализации проекта было создание охраняемой территории, где предполагается восстановление популяции.
Предполагалось, что казахстанская сторона выделит на реализацию проекта 117 млн тенге ($309,55 тыс.), а WWF - 10 млн евро. Кроме того, 200 тыс. евро ежегодно обязались выделять Нидерланды. В рамках проекта статус охраняемых природных территорий получат не менее 1 тыс. кв. км земель, а в будущем общая территория реинтродукции тигра составит 5 тыс. кв. км.
Пробный выпуск хищников в природу запланирован на 2024-2025 годы. До этого в резервате будут созданы необходимые условия, в частности, восстановление среды, обучение егерей, восстановление популяции кормовых видов животных, увеличение популяции тигров для дальнейшего переселения в Казахстан.
Предполагаемая численность популяции тигров через 15 лет после реинтродукции составит 70-75 особей, через 50 лет - 150-180 особей, рассчитывают участники программы.
Последний туранский тигр, обитавший в Центральной Азии, северном Иране и на Кавказе, исчез в Казахстане в 1947 году. Для восстановления популяции планируется использовать амурского тигра, который по генотипу идентичен туранскому.
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