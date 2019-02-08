Президент РФ предоставил Януковичу госохрану

Экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в РФ государственной охраной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос журналистов, охраняется ли в РФ Виктор Янукович, Д.Песков сказал: "По указу президента РФ он охраняется". "Государственная охрана предоставляется по решению главы государства", - добавил Д.Песков.
На уточняющий вопрос, есть ли указ В.Путина о предоставлении В.Януковичу охраны, Д.Песков сказал: "Да, да, он был, когда он (В.Янукович) въехал (в РФ) как глава (Украинского) государства".
Пресс-секретарь не стал комментировать, какая именно структура - ФСО или какая-то иная - охраняет В.Януковича. "Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана", - отметил Д.Песков.
Журналисты поинтересовались также юридическим статусом В.Януковича. На это Д.Песков сказал, что он "въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина, после того, как в этой стране произошел силовой захват власти".
"Въехавший в этом качестве Янукович по-прежнему находится в РФ", - заметил Д.Песков.
На вопрос, каков сейчас юридический статус В.Януковича, пресс-секретарь сказал: "Сейчас Янукович не является президентом Украины... У него нет никакого особого или специального статуса".
В.Янукович уехал из Украины в Россию в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане в Киеве. 22 февраля 2014 года Верховная Рада поддержала постановление, которым установила, что В.Янукович самоустранился от осуществления конституционных полномочий президента и является не исполняющим свои обязанности, в связи с чем были назначены внеочередные президентские выборы, на которых победил Петр Порошенко.
Позднее выяснилось, что В.Янукович находится на территории РФ на основании предоставленного ему временного убежища.
24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича заочно к 13 годам лишения свободы за государственную измену и "пособничество в ведении агрессивной войны" против Украины.
Между тем В.Янукович на пресс-конференции 6 февраля назвал свой приговор на Украине незаконным и политически мотивированным, "написанным под диктовку власти".
Он сообщил, что не числится в международном розыске. "Я свободно передвигаюсь по территории России. Не нахожусь ни в каких банках данных "Интерпола" и могу выезжать в любую страну мира", - сказал он журналистам.
В то же время он заявил, что осведомлен о существовании в Киеве планов покушения на некоторых украинских политиков, включая, возможно, его самого. "Слышал, что создана специальная группа из 12 человек, которая в этом плане работает. Не знаю, только ли они по (главе движения "Украинский выбор") В.Медведчуку работают или по мне тоже", - заявил В.Янукович.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»