Верховный лидер Ирана призвал не доверять ЕС, как и США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в пятницу призвал иранцев не доверять Европейскому союзу.
"В настоящее время часто говорят о европейцах и их предложениях. Мой совет: как и США, им тоже не нужно доверять", - заявил аятолла, чьи слова приводит его официальный Twitter.
"Я не говорю, что нам не нужно иметь отношения с ними. Я говорю о доверии им. Им нельзя доверять. Мы неоднократно видели это", - заявил Али Хаменеи.
Верховный лидер Ирана назвал США "воплощением зла и жестокости, создателями хаоса и разжигателями войны".
Также аятолла пояснил, что используемый Ираном антиамериканский лозунг "Смерть Америке" направлен против политиков, руководящих США: президента Дональда Тампа, его советника по национальной безопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео.
"Это означает- смерть той небольшой группе людей, которые руководят страной. Мы не имеем ничего против американского народа", - заявил верховный лидер Ирана.
Такие заявления по ЕС аятолла сделал после того, как на прошлой неделе главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. Отмечалось, что INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.
Иран после принятия механизма поприветствовал его как первый шаг ЕС по выполнению своих обязательств. Затем глава судебной власти Ирана Садек Амоли Лариджани назвал условия INSTEX унизительными для Ирана, заметив, что для создания механизма ЕС потребовалось много времени.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»