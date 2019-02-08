В Армении завершились переговоры о структуре правительства, число министерств сокращается с 17 до 12 - премьер

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу сообщил о завершении переговоров по вопросу структуры правительства страны, в результате чего число министерств с 17 сокращается до 12.

"Окончательно завершили обсуждения. В Армении будет 12 министерств", - написал Н.Пашинян на своей странице в Facebook.

В январе президент Армении Армен Саргсян подписал указы о назначении 12 министров в составе нового правительства.

Назначены министры образования и науки, территориального управления и развития, обороны, труда и по социальным вопросам, юстиции, здравоохранения, финансов, транспорта, связи и информационных технологий, экономического развития и инвестиций, охраны природы, МЧС, МИД.

В новом правительстве Армении не будет министерств сельского хозяйства, энергетических инфраструктур и природных ресурсов, культуры, спорта и по делам молодежи, диаспоры.

Закон о структуре правительства должен быть представлен в парламент, после чего будет известно, в каком виде и в составе каких министерств продолжат работу сокращенные ведомства.

Н.Пашинян также сообщил, что в аппарате премьера будет создана должность главного комиссара по вопросам диаспоры, который станет представителем премьера в диаспоре и будет координировать работу с диаспорой.