МККК запускает кампанию, нацеленную на запрещение ядерного оружия в мире

Международный комитет Красного Креста (МККК) и Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК) в пятницу запустили кампанию, призванную указать на "растущий" риск использования ядерного оружия.

Информация о кампании под названием "Без ядерного оружия" размещена на сайте МККК.

"Давайте определимся с будущим ядерного оружия до того, как оно примет решение относительно нашего (будущего - ИФ)", - говорится в описании движения.

Президент МККК Петер Маурер со своей стороны отметил особую важность такой кампании ввиду "растущей" напряженности в мире.

"В период, когда напряженность в международных отношениях растет, я призываю всех действовать незамедлительно и решительно с тем, чтобы положить конец эре ядерного оружия", - говорится в коммюнике главы МККК.

В международных организациях сообщили, что их цель - привлечь внимание общественность к "катастрофичным гуманитарным последствиям", с которым мир может столкнуться в случае ядерной войны.

МККК и МФОКК в рамках кампании призывают "людей потребовать от правительств их стран подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия".

К записи прикреплен видеоролик, озаглавленный "Что бы вы хотели: жить или умереть?".

Европейские СМИ отмечают, что эта кампания запущена на фоне решений США и России приостановить свои обязательства в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

В субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.