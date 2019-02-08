Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.0258 GBR   2.2014 TRY   0.3228

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.64 -1.37 Brent 61.63 -1.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10 Фев 11 Фев

Регион 08.02.2019 15:55

Граждане РФ стали чаще ездить в Грузию

В январе 2019 года в Грузии побывало 85,9 тыс. граждан России, что на 16,8% больше, чем в январе минувшего года, говорится в сообщении Национальной администрации туризма республики.

По данным ведомства, число россиян, посетивших Грузию в первом месяце этого года, составило 16,2% всех иностранных визитеров, количество которых уменьшилось по сравнению с январем 2018 года на 0,1% - до 528,7 тыс. человек. Из них туристов, которые провели в республике более 24 часов, было 305,9 тыс. человек (рост на 5,9%).

По числу граждан, посетивших в минувшем месяце Грузию, Россия за год переместилась с четвертого на второе место после Азербайджана, откуда прибыли 92,3 тыс. человек. На третьем месте граждане Армении (78 тыс. человек), на четвертом - Турции (64,3 тыс. человек), на пятом - Украины (10,5 тыс. человек). Далее следуют визитеры из Ирана, Израиля, Казахстана, Филиппин, Индии, Германии, США и других стран.

В сообщении отмечается, что позитивная тенденция роста потока туристов сохраняется из стран Евросоюза, в частности, из Польши, Чехии, Испании, Латвии, Литвы, а также из Узбекистана, Киргизии, Китая и Саудовской Аравии.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2018 году посетило рекордное количество иностранцев - 8 млн 679,5 тыс. человек, что на 1 млн 124,6 тыс., или на 14,9% больше, чем в 2017 году. В том числе число граждан РФ, побывавших в прошлом году в республике, возросло на 23,8% - до 1 млн 404,9 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯНЕ, ПОЕЗДКИ, РОСТ


Похожие новости


В Грузии в июле зафиксирован рекордный за 12 лет турпоток из России Грузию с начала года посетили почти полмиллиона россиян В Грузии в июле зафиксирован рекордный за 11 лет показатель турпотока из России Число посетивших Грузию граждан РФ в 1 полугодии выросло на 27,7% В Грузии отмечают рекордный рост числа посещающих страну россиян

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]