Граждане РФ стали чаще ездить в Грузию

В январе 2019 года в Грузии побывало 85,9 тыс. граждан России, что на 16,8% больше, чем в январе минувшего года, говорится в сообщении Национальной администрации туризма республики.

По данным ведомства, число россиян, посетивших Грузию в первом месяце этого года, составило 16,2% всех иностранных визитеров, количество которых уменьшилось по сравнению с январем 2018 года на 0,1% - до 528,7 тыс. человек. Из них туристов, которые провели в республике более 24 часов, было 305,9 тыс. человек (рост на 5,9%).

По числу граждан, посетивших в минувшем месяце Грузию, Россия за год переместилась с четвертого на второе место после Азербайджана, откуда прибыли 92,3 тыс. человек. На третьем месте граждане Армении (78 тыс. человек), на четвертом - Турции (64,3 тыс. человек), на пятом - Украины (10,5 тыс. человек). Далее следуют визитеры из Ирана, Израиля, Казахстана, Филиппин, Индии, Германии, США и других стран.

В сообщении отмечается, что позитивная тенденция роста потока туристов сохраняется из стран Евросоюза, в частности, из Польши, Чехии, Испании, Латвии, Литвы, а также из Узбекистана, Киргизии, Китая и Саудовской Аравии.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2018 году посетило рекордное количество иностранцев - 8 млн 679,5 тыс. человек, что на 1 млн 124,6 тыс., или на 14,9% больше, чем в 2017 году. В том числе число граждан РФ, побывавших в прошлом году в республике, возросло на 23,8% - до 1 млн 404,9 тыс. человек.