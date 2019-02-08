По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожара в тренировочном центре бразильского футбольного клуба "Фламенго" в Рио-де-Жанейро, сообщает агентство ЭФЭ.

Еще три человека пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что речь идет о центре, где тренировалась молодежная команда.

Пожар вспыхнул утром в пятницу по местному времени. На месте происшествия работает несколько пожарных расчетов.