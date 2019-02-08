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Дальнее зарубежье 08.02.2019 14:55

Не менее 10 человек погибли при пожаре в тренировочном центре "Фламенго" в Рио-де-Жанейро

По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожара в тренировочном центре бразильского футбольного клуба "Фламенго" в Рио-де-Жанейро, сообщает агентство ЭФЭ.

Еще три человека пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что речь идет о центре, где тренировалась молодежная команда.

Пожар вспыхнул утром в пятницу по местному времени. На месте происшествия работает несколько пожарных расчетов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]