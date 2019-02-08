Экс-глава Минздрава Киргизии подозревается в злоупотреблениях на $1,5 млн

Экс-министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев подозревается в злоупотреблении должностным положением с ущербом государству в размере $1,5 млн, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.

По данным Антикоррупционной службы ГКНБ, возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований госзакупок для проведения гемодиализа пациентам с хронической болезнью почек. В результате проверки был выявлен ущерб интересам государства в особо крупном размере на сумму свыше 107 млн. Сом ($1,5 млн), сообщил представитель ведомства.

"Экс-министр здравоохранения Киргизии Т.Батыралиев уведомлен о подозрении в злоупотреблении должностным положением и заключении заведомо невыгодного контракта", - отметил представитель спецслужбы.

Т.Батыралиев занимал должность министра здравоохранения Киргизии в период с 2014 по 2018 годы.