Экс-глава Минздрава Киргизии подозревается в злоупотреблениях на $1,5 млн

Экс-министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев подозревается в злоупотреблении должностным положением с ущербом государству в размере $1,5 млн, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.
По данным Антикоррупционной службы ГКНБ, возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований госзакупок для проведения гемодиализа пациентам с хронической болезнью почек. В результате проверки был выявлен ущерб интересам государства в особо крупном размере на сумму свыше 107 млн. Сом ($1,5 млн), сообщил представитель ведомства.
"Экс-министр здравоохранения Киргизии Т.Батыралиев уведомлен о подозрении в злоупотреблении должностным положением и заключении заведомо невыгодного контракта", - отметил представитель спецслужбы.
Т.Батыралиев занимал должность министра здравоохранения Киргизии в период с 2014 по 2018 годы.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»