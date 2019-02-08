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СНГ 08.02.2019 16:46

Экс-глава Минздрава Киргизии подозревается в злоупотреблениях на $1,5 млн

Экс-министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев подозревается в злоупотреблении должностным положением с ущербом государству в размере $1,5 млн, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.

По данным Антикоррупционной службы ГКНБ, возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований госзакупок для проведения гемодиализа пациентам с хронической болезнью почек. В результате проверки был выявлен ущерб интересам государства в особо крупном размере на сумму свыше 107 млн. Сом ($1,5 млн), сообщил представитель ведомства.

"Экс-министр здравоохранения Киргизии Т.Батыралиев уведомлен о подозрении в злоупотреблении должностным положением и заключении заведомо невыгодного контракта", - отметил представитель спецслужбы.

Т.Батыралиев занимал должность министра здравоохранения Киргизии в период с 2014 по 2018 годы.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МИНЗДРАВ, ЭКС/МИНИСТР, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]