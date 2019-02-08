Казахстан ратифицировал поправки в договор о ЕАЭС, допускающий членство главы правительства в Высшем совете

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменения в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", сообщила пресс-служба главы государства.
Поправки предусматривают возможность вхождения в состав Высшего совета не только главы государства ЕАЭС, но и главы правительства, наделенного в соответствии с законодательством своего государства полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Высшего совета.
Поправки в договор вызваны реформой политического строя в Армении - президентская форма правления в стране заменена парламентской.
Согласно принятым изменениям, с апреля 2018 года премьер-министр Армении стал высшим должностным лицом страны. К полномочиям премьер-министра страны отнесены вопросы внешней политики, он возглавляет совет безопасности страны, вооруженные силы подчиняются правительству, верховным главнокомандующим во время войны также является премьер-министр. Полномочия президента теперь ограничены представительскими функциями.
Учитывая свершившуюся политическую реформу в Армении, ЕЭК совместно с государствами-членами разработала протокол в целях регламентации вхождения в состав высшего Евразийского экономического совета не только государств-членов, но и глав правительств.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»