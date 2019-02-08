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СНГ 08.02.2019 17:03

Казахстан ратифицировал поправки в договор о ЕАЭС, допускающий членство главы правительства в Высшем совете

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменения в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", сообщила пресс-служба главы государства.

Поправки предусматривают возможность вхождения в состав Высшего совета не только главы государства ЕАЭС, но и главы правительства, наделенного в соответствии с законодательством своего государства полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Высшего совета.

Поправки в договор вызваны реформой политического строя в Армении - президентская форма правления в стране заменена парламентской.

Согласно принятым изменениям, с апреля 2018 года премьер-министр Армении стал высшим должностным лицом страны. К полномочиям премьер-министра страны отнесены вопросы внешней политики, он возглавляет совет безопасности страны, вооруженные силы подчиняются правительству, верховным главнокомандующим во время войны также является премьер-министр. Полномочия президента теперь ограничены представительскими функциями.

Учитывая свершившуюся политическую реформу в Армении, ЕЭК совместно с государствами-членами разработала протокол в целях регламентации вхождения в состав высшего Евразийского экономического совета не только государств-членов, но и глав правительств.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЕАЭС, РАТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]