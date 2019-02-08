18 стран ЕС намерены призвать Брюссель поддержать Украину в преддверии выборов - СМИ

Больше половины стран-членов ЕС призвали Брюссель "быть готовым" к тому, чтобы поддержать Украину в случае, если Россия "попытается повлиять" на выборы в этой стране, сообщает "Радио свободная Европа/Радио Свобода" со ссылкой на внутренний документ ЕС.
В документе под названием "Сохраняя Украину на европейском пути", подготовленном к совещанию глав МИД, которое состоится позже в феврале, говорится, что предстоящие выборы станут "показательным событием для Украины: ее демократии, реформ, устойчивости и ориентиров".
Авторы документа указывают, что условия проведения президентской кампании на Украине непростые. Авторы документа ожидают, что Россия "попытается повлиять на выборы путем поддержки предпочтительных кандидатов, кибератак и кампаний по дезинформации".
Также авторы текста призывают Брюссель "предоставить дополнительную помощь, в том числе гуманитарную" Восточной Украине.
Документ подписали 18 стран: Австрия, Бельгия, Великобритания, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Швеция.
Документ будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 18 февраля. В ходе нее, отмечает радио, европейские политики обсудят политическую ситуацию на Украине в преддверии президентских выборов на Украине 31 марта и последующих парламентских выборов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»