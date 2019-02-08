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Дальнее зарубежье 08.02.2019 17:19

18 стран ЕС намерены призвать Брюссель поддержать Украину в преддверии выборов - СМИ

Больше половины стран-членов ЕС призвали Брюссель "быть готовым" к тому, чтобы поддержать Украину в случае, если Россия "попытается повлиять" на выборы в этой стране, сообщает "Радио свободная Европа/Радио Свобода" со ссылкой на внутренний документ ЕС.

В документе под названием "Сохраняя Украину на европейском пути", подготовленном к совещанию глав МИД, которое состоится позже в феврале, говорится, что предстоящие выборы станут "показательным событием для Украины: ее демократии, реформ, устойчивости и ориентиров".

Авторы документа указывают, что условия проведения президентской кампании на Украине непростые. Авторы документа ожидают, что Россия "попытается повлиять на выборы путем поддержки предпочтительных кандидатов, кибератак и кампаний по дезинформации".

Также авторы текста призывают Брюссель "предоставить дополнительную помощь, в том числе гуманитарную" Восточной Украине.

Документ подписали 18 стран: Австрия, Бельгия, Великобритания, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Швеция.

Документ будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 18 февраля. В ходе нее, отмечает радио, европейские политики обсудят политическую ситуацию на Украине в преддверии президентских выборов на Украине 31 марта и последующих парламентских выборов.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОДДЕРЖКА, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]