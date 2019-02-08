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Транспорт и связь 08.02.2019 15:17

Аэропорты Италии увеличили пассажиропоток на 6% в 2018 году

Крупнейшие аэропорты Италии в 2018 году обслужили 185,7 млн пассажиров, что на 5,9% превышает показатель 2017 года, свидетельствуют данные Ассоциации операторов аэропортов Италии.

Вместе с тем объем грузовых перевозок и почтовых отправлений сократился в минувшем году на 0,5%, до 1,14 млн тонн.

Количество взлетов и посадок самолетов в аэропортах страны повысилось на 3,1%, до 1,6 млн.

Крупнейший аэропорт Италии, римский Фьюмичино, увеличил пассажиропоток на 4,9% в прошлом году, до 43 млн человек.

Миланский аэропорт Мальпенса, второй по величине, зафиксировал рост числа пассажиров на 11,5%, до 24,7 млн человек. Третье место в прошлом году занял аэропорт города Бергамо, находящийся в часе езды от Милана и принимающий рейсы главным образом бюджетных авиакомпаний - им воспользовались 12,9 млн пассажиров. Еще один миланский аэропорт, Линате, также вошел в топ-10 по пассажиропотоку, несмотря на снижение показателя на 3,3%, до 9,2 млн.

Аэропорт Венеции в прошлом году обслужил 11,2 млн пассажиров (рост на 7,8%), Катании - 9,9 млн человек (+8,9%), Палермо - также 9,9 млн (+15,8%), Болоньи - 8,5 млн (+3,8%).

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Тэги: ИТАЛИЯ, АЭРОПОРТЫ, ТРАФИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]