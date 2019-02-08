Аэропорты Италии увеличили пассажиропоток на 6% в 2018 году

Крупнейшие аэропорты Италии в 2018 году обслужили 185,7 млн пассажиров, что на 5,9% превышает показатель 2017 года, свидетельствуют данные Ассоциации операторов аэропортов Италии.
Вместе с тем объем грузовых перевозок и почтовых отправлений сократился в минувшем году на 0,5%, до 1,14 млн тонн.
Количество взлетов и посадок самолетов в аэропортах страны повысилось на 3,1%, до 1,6 млн.
Крупнейший аэропорт Италии, римский Фьюмичино, увеличил пассажиропоток на 4,9% в прошлом году, до 43 млн человек.
Миланский аэропорт Мальпенса, второй по величине, зафиксировал рост числа пассажиров на 11,5%, до 24,7 млн человек. Третье место в прошлом году занял аэропорт города Бергамо, находящийся в часе езды от Милана и принимающий рейсы главным образом бюджетных авиакомпаний - им воспользовались 12,9 млн пассажиров. Еще один миланский аэропорт, Линате, также вошел в топ-10 по пассажиропотоку, несмотря на снижение показателя на 3,3%, до 9,2 млн.
Аэропорт Венеции в прошлом году обслужил 11,2 млн пассажиров (рост на 7,8%), Катании - 9,9 млн человек (+8,9%), Палермо - также 9,9 млн (+15,8%), Болоньи - 8,5 млн (+3,8%).
В Азербайджане создается Центр социальных исследований
Глава МИД Азербайджана до конца февраля обсудит в Иране вопросы двустороннего сотрудничества
Иран и Азербайджан рассчитывают довести взаимный товарооборот до $5 млрд в год – посол в Баку
Французский "Нант" вывел из обращения 9-й номер, под которым играл погибший в авиакатастрофе аргентинец Сала
"Ливерпуль" зафиксировал рекордную в истории футбола прибыль в сезоне 2017-18
Изготовление 1,2 млн биометрических паспортных бланков обойдется Азербайджану свыше 18 млн евро
В развитие регионов Азербайджана до 2024г будет вложено свыше 17 млрд манатов
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Граждане РФ стали чаще ездить в Грузию
МККК запускает кампанию, нацеленную на запрещение ядерного оружия в мире
В Казахстане создана природоохранная зона для восстановления популяции тигров - WWF
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»