Казахстан примет участие в заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку в марте

Казахстан отправит своего делегата на заседание мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится в марте в Баку, сообщил заместитель министра энергетики Магзум Мирзагалиев.
"Мы будем принимать участие в заседании мониторингового комитета. Первое заседание планируется провести на уровне министров в Баку в марте", - сказал М. Мирзагалиев журналистам в Астане в пятницу.
"Нас уже пригласили, мы с этого года войдём (в мониторинговый комитет ОПЕК+), мы уже фактически вошли. Это не предполагает наличие какой-то процедуры вхождения", - добавил чиновник.
Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев ранее сообщал журналистам, что Казахстан войдет в состав мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).
Мониторинговый комитет (JMMC), в который входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии, был создан для контроля за соблюдением соглашения ОПЕК+ и выработке рекомендаций о его корректировке.
В Азербайджане создается Центр социальных исследований
Глава МИД Азербайджана до конца февраля обсудит в Иране вопросы двустороннего сотрудничества
Иран и Азербайджан рассчитывают довести взаимный товарооборот до $5 млрд в год – посол в Баку
Французский "Нант" вывел из обращения 9-й номер, под которым играл погибший в авиакатастрофе аргентинец Сала
"Ливерпуль" зафиксировал рекордную в истории футбола прибыль в сезоне 2017-18
Изготовление 1,2 млн биометрических паспортных бланков обойдется Азербайджану свыше 18 млн евро
В развитие регионов Азербайджана до 2024г будет вложено свыше 17 млрд манатов
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Граждане РФ стали чаще ездить в Грузию
МККК запускает кампанию, нацеленную на запрещение ядерного оружия в мире
В Казахстане создана природоохранная зона для восстановления популяции тигров - WWF
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»