Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.0258 GBR   2.2014 TRY   0.3228

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.64 -1.37 Brent 61.63 -1.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10 Фев 11 Фев

ТЭК 08.02.2019 15:23

Казахстан примет участие в заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку в марте

Казахстан отправит своего делегата на заседание мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится в марте в Баку, сообщил заместитель министра энергетики Магзум Мирзагалиев.

"Мы будем принимать участие в заседании мониторингового комитета. Первое заседание планируется провести на уровне министров в Баку в марте", - сказал М. Мирзагалиев журналистам в Астане в пятницу.

"Нас уже пригласили, мы с этого года войдём (в мониторинговый комитет ОПЕК+), мы уже фактически вошли. Это не предполагает наличие какой-то процедуры вхождения", - добавил чиновник.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев ранее сообщал журналистам, что Казахстан войдет в состав мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Мониторинговый комитет (JMMC), в который входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии, был создан для контроля за соблюдением соглашения ОПЕК+ и выработке рекомендаций о его корректировке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ОПЕК, КОМИТЕТ, УЧАСТИЕ


Похожие новости


Казахстан согласен пропорционально снижать добычу с ОПЕК+, итоговое соглашение зависит от нескольких стран Добыча нефти Казахстана достигает 1,8 млн б/с, этот же уровень будет сохранен в среднем по году - министр энергетики Казахстан обсуждает с Россией смягчение сделки ОПЕК+ - глава Минэнерго Казахстан пошел на большой компромисс, согласившись продлить соглашение ОПЕК+ - Минэнерго Казахстан примет участие во встрече ОПЕК в Вене - глава Минэнерго Вопрос о продлении действия соглашения ОПЕК+ будет рассмотрен с учетом конъюнктуры рынка - Минэнерго Казахстана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]