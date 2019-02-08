Казахстан примет участие в заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку в марте

Казахстан отправит своего делегата на заседание мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится в марте в Баку, сообщил заместитель министра энергетики Магзум Мирзагалиев.

"Мы будем принимать участие в заседании мониторингового комитета. Первое заседание планируется провести на уровне министров в Баку в марте", - сказал М. Мирзагалиев журналистам в Астане в пятницу.

"Нас уже пригласили, мы с этого года войдём (в мониторинговый комитет ОПЕК+), мы уже фактически вошли. Это не предполагает наличие какой-то процедуры вхождения", - добавил чиновник.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев ранее сообщал журналистам, что Казахстан войдет в состав мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Мониторинговый комитет (JMMC), в который входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии, был создан для контроля за соблюдением соглашения ОПЕК+ и выработке рекомендаций о его корректировке.