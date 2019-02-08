Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.0258 GBR   2.2014 TRY   0.3228

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.64 -1.37 Brent 61.63 -1.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10 Фев 11 Фев

Дальнее зарубежье 08.02.2019 17:38

Франция и ФРГ нашли компромисс по связанным с "Северным потоком-2" спорным вопросам - французские СМИ

Представители Франции и ФРГ достигли компромисса по возможным поправкам к европейской газовой директиве, касающимся, в частности, проекта газопровода "Северный поток-2", сообщают французские СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

В сообщениях отмечается, что компромиссное предложение передано на рассмотрение Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper).

Франко-германские предложения предусматривают одобрение новых правил, касающихся транспортировки газа. При этом правила не приведут к блокировке реализации "Северного потока-2".

Таким образом, отмечают СМИ, в случае одобрения в ЕС компромиссного предложения удастся избежать серьезного кризиса между Парижем и Берлином.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ФРГ, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД


Похожие новости


Укрепление франко-германского сотрудничества возродит веру в единство Европы - Туск Лидеры ФРГ и Франции подписали соглашение об углублении сотрудничества Первой зарубежной поездкой нового президента Франции станет визит в Берлин - правительство ФРГ Проевропейская позиция Макрона - позитивный сигнал для развития отношений между Берлином и Парижем, считает канцлер ФРГ Асад сам виноват в том, что США нанесли удар по его базе, считают Олланд и Меркель Глава МИД России призвал коллег из Франции и ФРГ совместно заставить Киев выполнять минские соглашения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]