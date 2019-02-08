Представители Франции и ФРГ достигли компромисса по возможным поправкам к европейской газовой директиве, касающимся, в частности, проекта газопровода "Северный поток-2", сообщают французские СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

В сообщениях отмечается, что компромиссное предложение передано на рассмотрение Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper).

Франко-германские предложения предусматривают одобрение новых правил, касающихся транспортировки газа. При этом правила не приведут к блокировке реализации "Северного потока-2".

Таким образом, отмечают СМИ, в случае одобрения в ЕС компромиссного предложения удастся избежать серьезного кризиса между Парижем и Берлином.