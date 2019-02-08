Цены на нефть движутся разнонаправленно в пятницу и завершают неделю снижением

Цены на нефть двух эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в пятницу, завершая неделю в минусе на опасениях замедления роста глобальной экономики.
Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 подорожали на $0,25 (0,41%) - до $61,88 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,19 (0,36%) - до $52,45 за баррель.
С начала недели Brent подешевела на 1,4%, WTI - на 5,1%.
Участники нефтяного рынка негативно восприняли новость о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не встретятся до 1 марта, когда истекает срок заморозки повышения пошлин на импорт китайских товаров в США.
Это повышает вероятность того, что стороны не смогут прийти к соглашению в установленный срок, и пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд будут увеличены с текущих 10% до 25%.
Кроме того, накануне Европейская комиссия и Банк Англии ухудшили прогнозы роста экономики еврозоны и Великобритании соответственно.
Британский ЦБ теперь ожидает подъема ВВП страны на 1,7% в текущем году вместо ожидавшихся ранее 1,2%. Еврокомиссия снизила оценку роста экономики валютного блока до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9%.
В Азербайджане создается Центр социальных исследований
Глава МИД Азербайджана до конца февраля обсудит в Иране вопросы двустороннего сотрудничества
Иран и Азербайджан рассчитывают довести взаимный товарооборот до $5 млрд в год – посол в Баку
Французский "Нант" вывел из обращения 9-й номер, под которым играл погибший в авиакатастрофе аргентинец Сала
"Ливерпуль" зафиксировал рекордную в истории футбола прибыль в сезоне 2017-18
Изготовление 1,2 млн биометрических паспортных бланков обойдется Азербайджану свыше 18 млн евро
В развитие регионов Азербайджана до 2024г будет вложено свыше 17 млрд манатов
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Граждане РФ стали чаще ездить в Грузию
МККК запускает кампанию, нацеленную на запрещение ядерного оружия в мире
В Казахстане создана природоохранная зона для восстановления популяции тигров - WWF
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»