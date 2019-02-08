Цены на нефть движутся разнонаправленно в пятницу и завершают неделю снижением

Цены на нефть двух эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в пятницу, завершая неделю в минусе на опасениях замедления роста глобальной экономики.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 подорожали на $0,25 (0,41%) - до $61,88 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,19 (0,36%) - до $52,45 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 1,4%, WTI - на 5,1%.

Участники нефтяного рынка негативно восприняли новость о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не встретятся до 1 марта, когда истекает срок заморозки повышения пошлин на импорт китайских товаров в США.

Это повышает вероятность того, что стороны не смогут прийти к соглашению в установленный срок, и пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд будут увеличены с текущих 10% до 25%.

Кроме того, накануне Европейская комиссия и Банк Англии ухудшили прогнозы роста экономики еврозоны и Великобритании соответственно.

Британский ЦБ теперь ожидает подъема ВВП страны на 1,7% в текущем году вместо ожидавшихся ранее 1,2%. Еврокомиссия снизила оценку роста экономики валютного блока до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9%.