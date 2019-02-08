Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA в 2018г сократились незначительно

Объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за 2018 год составил 52 млн 673,9 тыс. тонн, что на 0,2% ниже показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным Госкомстата, за отчетный год 12 млн 563,5 тыс. тонн или 23,9% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт, 33 млн 235 тыс. тонн или 63,1% - автомобильный, 6 млн 875,4 тыс. тонн или 13% - морской транспорт.
За 2018 год на долю транзитных грузов, перевезенных через Азербайджан по коридору TRACECA, пришлось 9 млн 344,8 тыс. тонн или 17,7% всех грузов. По сравнению с показателем 2017 года объем транзитных грузов сократился на 8,3%.
Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).
Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»