Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.0258 GBR   2.2014 TRY   0.3228

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.64 -1.37 Brent 61.63 -1.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10 Фев 11 Фев

Спорт 08.02.2019 15:47

Французский "Нант" вывел из обращения 9-й номер, под которым играл погибший в авиакатастрофе аргентинец Сала

Французский футбольный клуб "Нант" решил вывести из обращения в команде 9-й номер, под которым играл аргентинский форвард Эмилиано Сала, разбившийся несколько дней назад в авиакатастрофе.

"У меня нет слов, это трагедия, я опустошен. Эмилиано оставил свой след, поэтому, как и многие фанаты, я хочу отдать ему честь, исключив номер 9", - заявил президент "Нанта" Вальдемар Кит, слова которого приводятся на сайте клуба.

Э.Сала в 2010 году перешел в молодежную команду "Бордо", а с 2012 года был задействован и в основном составе французского клуба. Здесь он получал не очень много игрового времени на поле, его отдавали в аренду в местные клубы "Орлеан", "Ньор" и "Кан". В 2015 году Э.Сала подписал контракт с "Нантом", в составе которого за 3,5 года провел 133 матча, в которых забил 48 мячей.

19 января 2019 года аргентинец подписал контракт с "Кардиффом", выступающем в английской премьер-лиге. Клуб из Уэльса заплатил за игрока рекордные 15 млн фунтов стерлингов. После этого Э.Сала отправился в Великобританию.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист, исчез 21 января. Его обломки были найдены несколько дней назад в районе Ла-Манша, а спустя некоторое время было обнаружено тело спортсмена. В пятницу полиция официально объявила, что из обломков разбившегося самолета извлечено тело Э.Салы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ФУТБОЛИСТ, ПАМЯТЬ


Похожие новости


Экс-игрок «Барселоны» и сборной Франции Абидаль завершил карьеру

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]