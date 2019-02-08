Французский футбольный клуб "Нант" решил вывести из обращения в команде 9-й номер, под которым играл аргентинский форвард Эмилиано Сала, разбившийся несколько дней назад в авиакатастрофе.
"У меня нет слов, это трагедия, я опустошен. Эмилиано оставил свой след, поэтому, как и многие фанаты, я хочу отдать ему честь, исключив номер 9", - заявил президент "Нанта" Вальдемар Кит, слова которого приводятся на сайте клуба.
Э.Сала в 2010 году перешел в молодежную команду "Бордо", а с 2012 года был задействован и в основном составе французского клуба. Здесь он получал не очень много игрового времени на поле, его отдавали в аренду в местные клубы "Орлеан", "Ньор" и "Кан". В 2015 году Э.Сала подписал контракт с "Нантом", в составе которого за 3,5 года провел 133 матча, в которых забил 48 мячей.
19 января 2019 года аргентинец подписал контракт с "Кардиффом", выступающем в английской премьер-лиге. Клуб из Уэльса заплатил за игрока рекордные 15 млн фунтов стерлингов. После этого Э.Сала отправился в Великобританию.
Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист, исчез 21 января. Его обломки были найдены несколько дней назад в районе Ла-Манша, а спустя некоторое время было обнаружено тело спортсмена. В пятницу полиция официально объявила, что из обломков разбившегося самолета извлечено тело Э.Салы.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»