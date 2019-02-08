В Берлине называют решение Киева о недопуске наблюдателей из РФ к выборам на Украине не отвечающим стандартам ОБСЕ

Решение Киева не допускать россиян к наблюдению за выборами на Украине не соответствует стандартам ОБСЕ, но на Украине не доверяют России из-за постоянных угроз суверенитету страны, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Выборы предполагают возможность участия наблюдателей. Это стандарт ОБСЕ, поэтому решение Украины этому не отвечает. Одновременно мы не можем и не будем скрывать, что Россия постоянно ставит под вопрос территориальную целостность Украины", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

"В этой связи на Украине есть большое недоверие к России", - добавил он.