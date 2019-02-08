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СНГ 08.02.2019 17:58

В Берлине называют решение Киева о недопуске наблюдателей из РФ к выборам на Украине не отвечающим стандартам ОБСЕ

Решение Киева не допускать россиян к наблюдению за выборами на Украине не соответствует стандартам ОБСЕ, но на Украине не доверяют России из-за постоянных угроз суверенитету страны, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Выборы предполагают возможность участия наблюдателей. Это стандарт ОБСЕ, поэтому решение Украины этому не отвечает. Одновременно мы не можем и не будем скрывать, что Россия постоянно ставит под вопрос территориальную целостность Украины", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

"В этой связи на Украине есть большое недоверие к России", - добавил он.

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, РОССИЯ, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]