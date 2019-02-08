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СНГ 08.02.2019 18:12

Украина должна обеспечить наблюдение за выборами в соответствии с существующей практикой - представитель Могерини

В Евросоюзе считают важным, чтобы международное наблюдение за выборами осуществлялось по принятым правилам, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы как Европейский союз придаем большое значение присутствию наблюдателей на выборах, я имею в виду ОБСЕ, и это наблюдение должно осуществляться согласно принятой практики", - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос о запрете на приезд российских наблюдателей на Украину в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ.

"Украина вынуждена противостоять вызовам безопасности, о которых мы знаем с 2014 года. Мы поддерживаем независимость и территориальную целостность Украины в соответствии с международно принятыми правилами", - отметила она.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]