Украина должна обеспечить наблюдение за выборами в соответствии с существующей практикой - представитель Могерини

В Евросоюзе считают важным, чтобы международное наблюдение за выборами осуществлялось по принятым правилам, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы как Европейский союз придаем большое значение присутствию наблюдателей на выборах, я имею в виду ОБСЕ, и это наблюдение должно осуществляться согласно принятой практики", - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос о запрете на приезд российских наблюдателей на Украину в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ.

"Украина вынуждена противостоять вызовам безопасности, о которых мы знаем с 2014 года. Мы поддерживаем независимость и территориальную целостность Украины в соответствии с международно принятыми правилами", - отметила она.