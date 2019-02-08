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СНГ 08.02.2019 18:40

Косачев 11 февраля встретится с послом Северной Кореи

Проблемы безопасности и контроля над вооружениями будут обсуждаться в понедельник, 11 февраля на встрече главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева с послом КНДР в РФ Ким Хен Чжуном.

"Запрос исходит от посла. Мы, разумеется, к таким контактам всегда готовы. Будем обсуждать весь комплекс вопросов двусторонних отношений и актуальные проблемы международной безопасности и контроля над вооружениями", - сообщил К.Косачев "Интерфаксу" в пятницу.

Как говорится в сообщении на сайте Совета Федерации, встреча сенатора и посла пройдёт в понедельник в здании верхней палаты.

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Тэги: РОССИЯ, КОСАЧЕВ, СЕВКОРЕЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]