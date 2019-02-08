Косачев 11 февраля встретится с послом Северной Кореи

Проблемы безопасности и контроля над вооружениями будут обсуждаться в понедельник, 11 февраля на встрече главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева с послом КНДР в РФ Ким Хен Чжуном.

"Запрос исходит от посла. Мы, разумеется, к таким контактам всегда готовы. Будем обсуждать весь комплекс вопросов двусторонних отношений и актуальные проблемы международной безопасности и контроля над вооружениями", - сообщил К.Косачев "Интерфаксу" в пятницу.

Как говорится в сообщении на сайте Совета Федерации, встреча сенатора и посла пройдёт в понедельник в здании верхней палаты.