Косачев 11 февраля встретится с послом Северной Кореи

Проблемы безопасности и контроля над вооружениями будут обсуждаться в понедельник, 11 февраля на встрече главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева с послом КНДР в РФ Ким Хен Чжуном.
"Запрос исходит от посла. Мы, разумеется, к таким контактам всегда готовы. Будем обсуждать весь комплекс вопросов двусторонних отношений и актуальные проблемы международной безопасности и контроля над вооружениями", - сообщил К.Косачев "Интерфаксу" в пятницу.
Как говорится в сообщении на сайте Совета Федерации, встреча сенатора и посла пройдёт в понедельник в здании верхней палаты.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»