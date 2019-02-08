Еврокомиссия продолжает выступать за внесение поправок в газовую директиву

Европейская комиссия (ЕК) по-прежнему придерживается своей позиции о необходимости внесения в газовую директиву ЕС поправок, ужесточающих европейское энергетическое законодательство, заявила официальный представитель ЕК Анка Падурару.

"Нет, Европейская комиссия не изменила своего мнения", - сказала пресс-секретарь в ответ на соответствующий вопрос в пятницу на брифинге в Брюсселе.

При этом она сочла необходимым описать общую ситуацию с предложением ЕК от ноября 2017 года.

"Это предложение направлено на завершение и прояснение существующей директивы", - отметила А.Падурару.

Она пояснила, что поправки предусматривают распространение юрисдикции Евросоюза на все газопроводы, в частности, "газопроводы, идущие в или из третьих стран".

"(Европейский) парламент утвердил свою позицию 21 марта 2018 года, и государства-члены обсуждают общий подход. Они это делают сегодня. Если совет одобрит общий подход, тогда трехсторонние переговоры (ЕК, Совет ЕС, Европарламент - ИФ) начнутся на следующей неделе", - сообщила пресс-секретарь.