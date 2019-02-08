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ТЭК 08.02.2019 16:26

Еврокомиссия продолжает выступать за внесение поправок в газовую директиву

Европейская комиссия (ЕК) по-прежнему придерживается своей позиции о необходимости внесения в газовую директиву ЕС поправок, ужесточающих европейское энергетическое законодательство, заявила официальный представитель ЕК Анка Падурару.

"Нет, Европейская комиссия не изменила своего мнения", - сказала пресс-секретарь в ответ на соответствующий вопрос в пятницу на брифинге в Брюсселе.

При этом она сочла необходимым описать общую ситуацию с предложением ЕК от ноября 2017 года.

"Это предложение направлено на завершение и прояснение существующей директивы", - отметила А.Падурару.

Она пояснила, что поправки предусматривают распространение юрисдикции Евросоюза на все газопроводы, в частности, "газопроводы, идущие в или из третьих стран".

"(Европейский) парламент утвердил свою позицию 21 марта 2018 года, и государства-члены обсуждают общий подход. Они это делают сегодня. Если совет одобрит общий подход, тогда трехсторонние переговоры (ЕК, Совет ЕС, Европарламент - ИФ) начнутся на следующей неделе", - сообщила пресс-секретарь.

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Тэги: ЕС, ГАЗ, ДИРЕКТИВА, ЕВРОКОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]