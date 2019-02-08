Эстония установит на границе с Россией радарные башни

Департамент полиции и погранохраны Эстонии закупил для установки на границе с Россией три радарные башни с камерами.
Как сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе департамента, камеры будут установлены на пограничной реке Нарва и позволят эффективнее реагировать на пограничную ситуацию.
"Три новые радарные башни, радарные системы и камеры позволят получать точный обзор происходящего на пограничном водоеме в радиусе 16 км на реке Нарве в районе Васкнарва (Vasknarva) и Пермискюла (Permiskula). Это также позволит быстро направлять пограничников в районы, где рыбаки терпят бедствие, или обнаружены какие-либо незаконные действия", - сказал глава бюро интегрированной погранохраны PPA Эгерт Беличев.
По его словам, после сигнала радара об обнаружении передвигающегося объекта камера позволит сразу выяснить, с чем или кем погранохрана имеет дело. В зависимости от этого будет принято решение, отправлять ли на место пограничников.
В дальнейшем планируется установить вдоль всей Нарвы современную охранную и мониторинговую технику. В дополнение к трем закупленным будет установлено еще 15 радарных башен.
Как сообщил Э.Беличев, тендер на установку пяти радарных станций планируется объявить осенью, они позволят "прикрыть" следующий 10-километровый участок реки между Нарвой и городом Нарва-Йыэсуу (Narva Joesuu).
ГААД получит 3,8 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
В Азербайджане минимальная заработная плата с марта повышается до 180 манатов
Киев надеется на продолжение сотрудничества с МВФ в 2020-2021 гг, хочет за 2 года привлечь $4 млрд
Поправки к газовой директиве направлены на применение правил ЕС к газопроводам третьих стран - коммюнике
Французский "Нант" вывел из обращения 9-й номер, под которым играл погибший в авиакатастрофе аргентинец Сала
"Ливерпуль" зафиксировал рекордную в истории футбола прибыль в сезоне 2017-18
Изготовление 1,2 млн биометрических паспортных бланков обойдется Азербайджану свыше 18 млн евро
В развитие регионов Азербайджана до 2024г будет вложено свыше 17 млрд манатов
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»