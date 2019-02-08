Эстония установит на границе с Россией радарные башни

Департамент полиции и погранохраны Эстонии закупил для установки на границе с Россией три радарные башни с камерами.

Как сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе департамента, камеры будут установлены на пограничной реке Нарва и позволят эффективнее реагировать на пограничную ситуацию.

"Три новые радарные башни, радарные системы и камеры позволят получать точный обзор происходящего на пограничном водоеме в радиусе 16 км на реке Нарве в районе Васкнарва (Vasknarva) и Пермискюла (Permiskula). Это также позволит быстро направлять пограничников в районы, где рыбаки терпят бедствие, или обнаружены какие-либо незаконные действия", - сказал глава бюро интегрированной погранохраны PPA Эгерт Беличев.

По его словам, после сигнала радара об обнаружении передвигающегося объекта камера позволит сразу выяснить, с чем или кем погранохрана имеет дело. В зависимости от этого будет принято решение, отправлять ли на место пограничников.

В дальнейшем планируется установить вдоль всей Нарвы современную охранную и мониторинговую технику. В дополнение к трем закупленным будет установлено еще 15 радарных башен.

Как сообщил Э.Беличев, тендер на установку пяти радарных станций планируется объявить осенью, они позволят "прикрыть" следующий 10-километровый участок реки между Нарвой и городом Нарва-Йыэсуу (Narva Joesuu).