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Дальнее зарубежье 08.02.2019 19:02

Эстония установит на границе с Россией радарные башни

Департамент полиции и погранохраны Эстонии закупил для установки на границе с Россией три радарные башни с камерами.

Как сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе департамента, камеры будут установлены на пограничной реке Нарва и позволят эффективнее реагировать на пограничную ситуацию.

"Три новые радарные башни, радарные системы и камеры позволят получать точный обзор происходящего на пограничном водоеме в радиусе 16 км на реке Нарве в районе Васкнарва (Vasknarva) и Пермискюла (Permiskula). Это также позволит быстро направлять пограничников в районы, где рыбаки терпят бедствие, или обнаружены какие-либо незаконные действия", - сказал глава бюро интегрированной погранохраны PPA Эгерт Беличев.

По его словам, после сигнала радара об обнаружении передвигающегося объекта камера позволит сразу выяснить, с чем или кем погранохрана имеет дело. В зависимости от этого будет принято решение, отправлять ли на место пограничников.

В дальнейшем планируется установить вдоль всей Нарвы современную охранную и мониторинговую технику. В дополнение к трем закупленным будет установлено еще 15 радарных башен.

Как сообщил Э.Беличев, тендер на установку пяти радарных станций планируется объявить осенью, они позволят "прикрыть" следующий 10-километровый участок реки между Нарвой и городом Нарва-Йыэсуу (Narva Joesuu).

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ГРАНИЦА, РАДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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