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Дальнее зарубежье 08.02.2019 19:19

Во Франции готовятся вернуть на родину 150 французов, задержанных в Сирии - СМИ

Порядка 150 граждан Франции, задержанных в Сирии, вероятно, вернутся на родину на двух американских самолетах, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источники.

В случае реализации этого плана, во Францию из Сирии прибудут порядка 50 взрослых и 100 детей, сообщает телеканал.

По его информации, если план в последний момент не будет пересмотрен, первый из самолетов доставит французов из Сирии уже через несколько недель.

Сообщается, что эти граждане были арестованы в Сирии, их содержали в заключении курдские ополченцы. Некоторых из них подозревают в том, что они сражались на стороне ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), отмечает телеканал.

Сопровождением французских граждан из курдских лагерей к самолетам займутся американские войска специального назначения, сообщает телеканал. Французская сторона участвовать в сопровождении не будет, но на летном поле самолет встретят жандармы.

В конце января сообщалось, что власти Франции подтвердили, что готовятся к возвращению во Францию боевиков с французским гражданством, задержанных на севере Сирии.

Такое решение в Париже приняли на фоне намерения США вывести войска из Сирии, что может ослабить контроль над задержанными боевиками и привести к их бегству из заключения.

"Мы сделали свой выбор: мы предпочитаем контроль, то есть их возвращение во Францию", - заявляла в интервью французскому радио глава Минюста Франции Николь Белубе.

Решение руководства Франции встретило активную критику со стороны политиков правого толка, отмечают СМИ.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СИРИЯ, ГРАЖДЖАНЕ


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