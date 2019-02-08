РФ и Азербайджан увеличат пропускную способность на границе с целью «развести транспортные потоки» - Орешкин

Москва и Баку договорились увеличить пропускную способность через погранично-таможенные пропускные пункты на азербайджано-российской границе, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин журналистам в пятницу.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития РФ Максим Орешкин в пятницу ознакомились с ходом строительства моста через реку Самур на азербайджано-российской границе.

«Очереди на границе свидетельствуют о росте товарооборота между двумя странами. Кроме этого растущий транзит грузов с Ираном, требуют увеличения пропускной способности через пункты на границе РФ и Азербайджана», - сказал М.Орешкин.

По его словам, с этой целью стороны договорились рассмотреть возможности увеличения пропускной способности и на других пропускных пунктов между Россией и Азербайджаном, «чтобы развести транспортные потоки».

В настоящее время на границе Азербайджана и РФ действуют три международных пункта пропуска: Самур (Гусарский район), Ялама и Ханоба (Хачмазский район). Все три пункта работают в 24-часовом режиме.

Б.Рустамбеков