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Транспорт и связь 08.02.2019 16:47

РФ и Азербайджан увеличат пропускную способность на границе с целью «развести транспортные потоки» - Орешкин

Москва и Баку договорились увеличить пропускную способность через погранично-таможенные пропускные пункты на азербайджано-российской границе, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин журналистам в пятницу.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития РФ Максим Орешкин в пятницу ознакомились с ходом строительства моста через реку Самур на азербайджано-российской границе.

«Очереди на границе свидетельствуют о росте товарооборота между двумя странами. Кроме этого растущий транзит грузов с Ираном, требуют увеличения пропускной способности через пункты на границе РФ и Азербайджана», - сказал М.Орешкин.

По его словам, с этой целью стороны договорились рассмотреть возможности увеличения пропускной способности и на других пропускных пунктов между Россией и Азербайджаном, «чтобы развести транспортные потоки».

В настоящее время на границе Азербайджана и РФ действуют три международных пункта пропуска: Самур (Гусарский район), Ялама и Ханоба (Хачмазский район). Все три пункта работают в 24-часовом режиме.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, ГРАНИЦА, ПУНКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]