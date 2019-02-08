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СНГ 08.02.2019 19:51

44 кандидата будут бороться за пост президента Украины

Выдвинутый партией "Сила людей" журналист Дмитрий Гнап и лидер партии "Разумная сила" Александр Соловьев стали последними зарегистрированными кандидатами на выборах президента Украины 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии Украины в пятницу.

А.Соловьев повторно подавал документы для регистрации. Он учел замечания ЦИК к его предвыборной программе, в которой кандидат признавал существование самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР".

За регистрацию А.Соловьева проголосовали 10 членов ЦИК, 6 воздержались.

Таким образом, всего ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты Украины. Среди них: Роман Бессмертный Роман - политик и дипломат, экс-вице-премьер-министр Украины, Юрий Бойко - народный депутат, кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", Анатолий Гриценко - лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины, Владимир Зеленский - художественный руководитель "Квартал 95", партия "Слуга народа", Олег Ляшко - народный депутат, лидер Радикальной партии, Валентин Наливайченко - экс-глава СБУ, лидер партии "Общественно-политический рух "Справедливость", Петр Порошенко- президент Украины, самовыдвиженец, Юлия Тимошенко - народный депутат, лидер партии "Батькивщина".

До 7 марта включительно кандидаты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента.

8 марта - последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.

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Тэги: УКРАИНА, ЦИК, ВЫБОРЫ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]