44 кандидата будут бороться за пост президента Украины

Выдвинутый партией "Сила людей" журналист Дмитрий Гнап и лидер партии "Разумная сила" Александр Соловьев стали последними зарегистрированными кандидатами на выборах президента Украины 31 марта.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии Украины в пятницу.
А.Соловьев повторно подавал документы для регистрации. Он учел замечания ЦИК к его предвыборной программе, в которой кандидат признавал существование самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР".
За регистрацию А.Соловьева проголосовали 10 членов ЦИК, 6 воздержались.
Таким образом, всего ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты Украины. Среди них: Роман Бессмертный Роман - политик и дипломат, экс-вице-премьер-министр Украины, Юрий Бойко - народный депутат, кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", Анатолий Гриценко - лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины, Владимир Зеленский - художественный руководитель "Квартал 95", партия "Слуга народа", Олег Ляшко - народный депутат, лидер Радикальной партии, Валентин Наливайченко - экс-глава СБУ, лидер партии "Общественно-политический рух "Справедливость", Петр Порошенко- президент Украины, самовыдвиженец, Юлия Тимошенко - народный депутат, лидер партии "Батькивщина".
До 7 марта включительно кандидаты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента.
8 марта - последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»