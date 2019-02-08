Власти Бразилии опасаются прорыва еще одной плотины Vale, эвакуируют около 500 человек

Бразильская Vale SA, крупнейший производитель железной руды в мире, в пятницу объявила об эвакуации около 500 человек в штате Минас-Жерайс, поскольку власти страны опасаются прорыва еще одной плотины на ее руднике Gongo Soco.
В конце января на Feijao - другом руднике Vale в штате Минас-Жерайс - произошла катастрофа, унесшая жизни более 150 человек. Две плотины хвостохранилища компании Samarco, совместного предприятия Vale и BHP, в том же штате были прорваны в ноябре 2015 года.
Как говорится в пресс-релизе компании, бразильский регулятор горнодобывающей отрасли ANM потребовал эвакуации после того, как местные эксперты отказались подтвердить надежность плотины.
Vale намерена привлечь иностранных консультантов для оценки ситуации. Ожидается, что они прибудут на место в воскресенье.
Акции Vale подешевели в пятницу на 1% на торгах в Рио-де-Жанейро.
Совокупный объем добычи Vale, обеспечивающей четверть мировых поставок желруды, составляет чуть менее 400 млн тонн в год. Ранее крупнейшая в мире железорудная компания оценила сокращение производства в Бразилии в 40 млн тонн руды в год, отметив, что частично потери могут быть компенсированы за счет увеличения выпуска на других активах.
На этой неделе бразильский суд предписал Vale прекратить работу рудника Brucutu - крупнейшего в штате Минас-Жерайс. Компания объявила форс-мажор и сообщила, что приостановка операций на руднике может сократить годовой объем добычи еще на 30 млн тонн.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»