Экс-президент Армении Тер-Петросян решил общаться со следователями без адвоката

Первый президент Армении (1991-1998 гг) Левон Тер-Петросян отказался от услуг адвоката, сообщил его пресс-секретарь Арман Мусинян.
"Л.Тер-Петросян отказался от помощи адвоката. Если допрос Л.Тер-Петросяна по "делу 1 марта" будет продолжен, то об этом мы сообщим", - написал А.Мусинян на своей странице в Facebook.
Ранее он подтвердил сообщения ряда СМИ о допросе Л.Тер-Петросяна в Специальной следственной службе по делу о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года в Ереване, жертвами которого стали десять человек.
"Допрос длился 1,5 часа. Первый президент допрошен в качестве свидетеля", - отметил А.Мусинян.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о нескольких допросах экс-президента Армении Сержа Саргсяна.
С.Саргсян был президентом Армении в 2008-2018 гг. В апреле 2018 был назначен премьер-министром в рамках перехода республики от президентской к парламентской форме правления. Он ушел в отставку после массовых акций протеста оппозиции во главе с нынешним главой правительства страны Николом Пашиняном.
В Армении в свержении конституционного строя обвиняются бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Микаел Арутюнян, экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший президент Армении Роберт Кочарян, который арестован.
Все они проходят обвиняемыми по делу о массовых беспорядках 1 марта 2008 года.
Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Р.Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.
Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Л.Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
Нынешний премьер Армении Н.Пашинян в то время был членом предвыборного штаба Л.Тер-Петросяна. После событий 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.
После избрания в мае 2018 года премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
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