Обвинений экс-президенту Армении Саргсяну не предъявлялось - следствие

Бывший президент Армении (2008-2018 гг) Серж Саргсян не имеет статуса обвиняемого ни по какому уголовному делу, заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь Специальной следственной службы республики Марина Оганджанян.
"Ни под одному уголовному делу, находящемуся в производстве Специальной следственной службы, С.Саргсян не имеет статуса обвиняемого. Мы официально опровергаем подобные сведения. С.Саргсян не имеет статуса обвиняемого", - сказала М.Оганджанян.
Ранее адвокат С.Саргсяна Амрам Макинян подтвердил сведения ряда СМИ о допросе экс-президента в Специальной следственной службе по делу о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года в Ереване, в результате чего погибли десять человек.
С.Саргсян был президентом Армении в 2008-2018 гг. В апреле 2018 был назначен премьер-министром в рамках перехода республики от президентской к парламентской форме правления. Он ушел в отставку после массовых акций протеста оппозиции во главе с нынешним главой правительства страны Николом Пашиняном.
В Армении в свержении конституционного строя обвиняются бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Микаел Арутюнян, экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший президент Армении Роберт Кочарян, который арестован.
Все они проходят обвиняемыми по делу о массовых беспорядках 1 марта 2008 года.
Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Р.Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.
Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
Нынешний премьер Армении Н.Пашинян в то время был членом предвыборного штаба Л.Тер-Петросяна. После событий 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.
После избрания в мае 2018 года премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
ГААД получит 3,8 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
В Азербайджане минимальная заработная плата с марта повышается до 180 манатов
HeidelbergCement завершил модернизацию цемзавода близ Тбилиси стоимостью $100 млн
Положения будущей газовой директивы ЕС могут не распространяться на действующие газопроводы - Совет ЕС
Киев надеется на продолжение сотрудничества с МВФ в 2020-2021 гг, хочет за 2 года привлечь $4 млрд
Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 15 человек
Французский "Нант" вывел из обращения 9-й номер, под которым играл погибший в авиакатастрофе аргентинец Сала
"Ливерпуль" зафиксировал рекордную в истории футбола прибыль в сезоне 2017-18
В развитие регионов Азербайджана до 2024г будет вложено свыше 17 млрд манатов
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»