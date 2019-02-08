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Дальнее зарубежье 08.02.2019 20:28

Французские "желтые жилеты" готовятся уже к 13-й субботней акции протеста

Протестное движение "желтых жилетов" намерено в субботу вновь провести акции в разных городах Франции, сообщают местные СМИ.

СМИ уточняют, что это будет уже 13-я демонстрация с ноября прошлого года, когда активисты движения начали проводить демонстрации.

В частности, акция протеста запланирована в эту субботу в Париже. Она начнется в 10:30 по местному времени (12:30 мск) на площади Шарля де Голля. Затем "желтые жилеты" пройдут по Елисейским полям. Завершить шествие они намерены на Марсовом поле в 17:00 (19:00 мск).

Протесты, как ожидается, пройдут и в других крупных городах, включая Бордо, Марсель и Монпелье.

Французские СМИ отмечают, что активность "желтых жилетов" в последнее время пошла на спад. Так, согласно данным МВД Франции, в прошлую субботу на акции протеста по всей стране вышли около 60 тыс. человек, что примерно на 10 тыс. человек меньше, чем 26 января.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. Тогда власти страны пошли на уступки, объявив о проведении ряда социально-экономических мер.

Между тем, "желтые жилеты" продолжают каждую субботу проводить акции протеста. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, ПРОДОЛЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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