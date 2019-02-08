Протестное движение "желтых жилетов" намерено в субботу вновь провести акции в разных городах Франции, сообщают местные СМИ.
СМИ уточняют, что это будет уже 13-я демонстрация с ноября прошлого года, когда активисты движения начали проводить демонстрации.
В частности, акция протеста запланирована в эту субботу в Париже. Она начнется в 10:30 по местному времени (12:30 мск) на площади Шарля де Голля. Затем "желтые жилеты" пройдут по Елисейским полям. Завершить шествие они намерены на Марсовом поле в 17:00 (19:00 мск).
Протесты, как ожидается, пройдут и в других крупных городах, включая Бордо, Марсель и Монпелье.
Французские СМИ отмечают, что активность "желтых жилетов" в последнее время пошла на спад. Так, согласно данным МВД Франции, в прошлую субботу на акции протеста по всей стране вышли около 60 тыс. человек, что примерно на 10 тыс. человек меньше, чем 26 января.
Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. Тогда власти страны пошли на уступки, объявив о проведении ряда социально-экономических мер.
Между тем, "желтые жилеты" продолжают каждую субботу проводить акции протеста. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.
ГААД получит 3,8 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
В Азербайджане минимальная заработная плата с марта повышается до 180 манатов
HeidelbergCement завершил модернизацию цемзавода близ Тбилиси стоимостью $100 млн
Положения будущей газовой директивы ЕС могут не распространяться на действующие газопроводы - Совет ЕС
Киев надеется на продолжение сотрудничества с МВФ в 2020-2021 гг, хочет за 2 года привлечь $4 млрд
Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 15 человек
Французский "Нант" вывел из обращения 9-й номер, под которым играл погибший в авиакатастрофе аргентинец Сала
"Ливерпуль" зафиксировал рекордную в истории футбола прибыль в сезоне 2017-18
В развитие регионов Азербайджана до 2024г будет вложено свыше 17 млрд манатов
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»