Румынское председательство в ЕС займется организацией переговоров по обновленной европейской газовой директиве

Послы ЕС выдали румынскому председательству мандат на переговоры с Европарламентом по поправкам к газовой директиве ЕС, сообщает постпредство Румынии в ЕС.

"Румынское председательство получило мандат на встрече Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper) Европейского совета, чтобы вступить в переговоры с Европарламентом по поправкам к газовой директиве ЕС", - говорится в Twitter председательства.