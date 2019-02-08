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ТЭК 08.02.2019 17:44

Румынское председательство в ЕС займется организацией переговоров по обновленной европейской газовой директиве

Послы ЕС выдали румынскому председательству мандат на переговоры с Европарламентом по поправкам к газовой директиве ЕС, сообщает постпредство Румынии в ЕС.

"Румынское председательство получило мандат на встрече Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper) Европейского совета, чтобы вступить в переговоры с Европарламентом по поправкам к газовой директиве ЕС", - говорится в Twitter председательства.

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Тэги: ЕС, ДИРЕКТИВА, МАНДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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