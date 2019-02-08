Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.0258 GBR   2.2014 TRY   0.3228

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.64 -1.37 Brent 61.63 -1.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10 Фев 11 Фев

Дальнее зарубежье 08.02.2019 17:53

Отношения ФРГ и Франции стабильны, несмотря на слухи и отмену поездки Макрона, заверила Меркель

Отношения Франции и Германии дружественны и стабильны, несмотря на слухи и отмену визита президента Франции Эмманюэля Макрона на Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Вы знаете, как часто я встречаюсь с президентом Макроном... Если несколько дней назад он сказал, что не приедет в Мюнхен, то все равно будет много совместных встреч, на примере которых вы сможете убедиться, то дух Ахенского договора жив", - сказала она журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о дисбалансе, якобы наметившемся в отношениях двух стран.

Слухи о разладе в отношениях между Францией и Германией появились после сообщений немецких газет о том, что Париж выступит в ЕС против линии Берлина по Nord Stream 2, а также после решения президента Э.Макрона отменить ранее заявленное участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

"Ахенский договор" о франко-германском сотрудничестве и интеграции был подписан 22 января, как ожидается, он станет дополнением к Елисейскому договору о двухстороннем сотрудничестве, подписанному в 1963 году президентом Шарлем де Голлем и первым федеральным канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ФРАНЦИЯ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Меркель возлагает надежды на новые выборы в Венесуэле Карабахское урегулирование потребует времени - Меркель Меркель в четверг обсудит с Барнье ситуацию с Brexit Меркель заявила о готовности Берлина "жесткому Brexit" Меркель пропустит первый день саммита "двадцатки" из-за поломки самолета, на котором летела в Аргентину - СМИ Меркель рада договоренности о Brexit, отмечает, что впереди много работы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]