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ТЭК 08.02.2019 17:55

Fitch подтвердило рейтинг SOCAR на уровне BB+

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента азербайджанской компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) на уровне "BB+", сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз рейтинга - "стабильный".

Краткосрочный РДЭ SOCAR подтвержден на уровне "B" и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «BВ+».

Fitch отмечает, что рейтинг SOCAR соответствует суверенному рейтингу Азербайджана.

Н.Аббасова



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Тэги: FITCH, SOCAR, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]