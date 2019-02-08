Fitch подтвердило рейтинг SOCAR на уровне BB+

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента азербайджанской компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) на уровне "BB+", сообщается в пресс-релизе агентства.
Прогноз рейтинга - "стабильный".
Краткосрочный РДЭ SOCAR подтвержден на уровне "B" и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «BВ+».
Fitch отмечает, что рейтинг SOCAR соответствует суверенному рейтингу Азербайджана.
Н.Аббасова
ГААД получит 3,8 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
В Азербайджане минимальная заработная плата с марта повышается до 180 манатов
Французский "Нант" вывел из обращения 9-й номер, под которым играл погибший в авиакатастрофе аргентинец Сала
"Ливерпуль" зафиксировал рекордную в истории футбола прибыль в сезоне 2017-18
Изготовление 1,2 млн биометрических паспортных бланков обойдется Азербайджану свыше 18 млн евро
В развитие регионов Азербайджана до 2024г будет вложено свыше 17 млрд манатов
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Французские "желтые жилеты" готовятся уже к 13-й субботней акции протеста
Путин: режимам контроля над вооружениями и нераспространения в мире брошен вызов
Обвинений экс-президенту Армении Саргсяну не предъявлялось - следствие
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»