Fitch подтвердило рейтинг SOCAR на уровне BB+

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента азербайджанской компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) на уровне "BB+", сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз рейтинга - "стабильный".

Краткосрочный РДЭ SOCAR подтвержден на уровне "B" и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «BВ+».

Fitch отмечает, что рейтинг SOCAR соответствует суверенному рейтингу Азербайджана.

Н.Аббасова





