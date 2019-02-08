ГААД получит 3,8 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3,8 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе.

Автодорога Муганлы-Исмаиллы (30 км)-Тезекенд-Агбулаг-Гошакенд соединяет три населенных пункта с населением 3 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Ф.Исазаде