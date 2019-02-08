Капвложения SOCAR до 2022г составят $7,6 млрд - Fitch

Капитальные вложения компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 2018-2021гг оцениваются в 13 млрд манатов ($7,6 млрд по текущему курсу), отмечает агентство Fitch.
"Капвложения компании в 2018-2021гг составят 13 млрд манатов при стабильном курсе в 1,7 манат/1USD в этот период", - отмечается в пресс-релизе агентства.
По прогнозам Fitch, средняя цена на нефть в 2019 году составит $65 за баррель, $62,5 за баррель – в 2020 году, $60 за баррель – в 2021 году.
В целом, агентство отмечает улучшение ликвидности SOCAR, которая по состоянию на 30 июня 2018 года составила 8,7 млрд манатов (денежные средства в размере 6,4 млрд манатов и 2,3 млрд манатов неиспользованных кредитных линий) и они покрывают краткосрочные займы SOCAR в размере 6 млрд манатов.
"Ликвидность компании может оставаться под некоторым давлением на период до конца 2019 года. Но по нашим оценкам дефицит ликвидности компании будет покрываться государством за счет капитальных вливаний в компанию", - отмечается в сообщении Fitch.
По оценкам Fitch в 2018-2021гг инвестиции SOCAR в совместные предприятия составят 1,2 млрд манатов, инвестиции правительства Азербайджана в компанию – 1,5 млрд манатов.
А.Азизов
ГААД получит 3,8 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
В Азербайджане минимальная заработная плата с марта повышается до 180 манатов
Французский "Нант" вывел из обращения 9-й номер, под которым играл погибший в авиакатастрофе аргентинец Сала
"Ливерпуль" зафиксировал рекордную в истории футбола прибыль в сезоне 2017-18
Изготовление 1,2 млн биометрических паспортных бланков обойдется Азербайджану свыше 18 млн евро
В развитие регионов Азербайджана до 2024г будет вложено свыше 17 млрд манатов
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Французские "желтые жилеты" готовятся уже к 13-й субботней акции протеста
Путин: режимам контроля над вооружениями и нераспространения в мире брошен вызов
Обвинений экс-президенту Армении Саргсяну не предъявлялось - следствие
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»