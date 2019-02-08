Капвложения SOCAR до 2022г составят $7,6 млрд - Fitch

Капитальные вложения компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 2018-2021гг оцениваются в 13 млрд манатов ($7,6 млрд по текущему курсу), отмечает агентство Fitch.

"Капвложения компании в 2018-2021гг составят 13 млрд манатов при стабильном курсе в 1,7 манат/1USD в этот период", - отмечается в пресс-релизе агентства.

По прогнозам Fitch, средняя цена на нефть в 2019 году составит $65 за баррель, $62,5 за баррель – в 2020 году, $60 за баррель – в 2021 году.

В целом, агентство отмечает улучшение ликвидности SOCAR, которая по состоянию на 30 июня 2018 года составила 8,7 млрд манатов (денежные средства в размере 6,4 млрд манатов и 2,3 млрд манатов неиспользованных кредитных линий) и они покрывают краткосрочные займы SOCAR в размере 6 млрд манатов.

"Ликвидность компании может оставаться под некоторым давлением на период до конца 2019 года. Но по нашим оценкам дефицит ликвидности компании будет покрываться государством за счет капитальных вливаний в компанию", - отмечается в сообщении Fitch.

По оценкам Fitch в 2018-2021гг инвестиции SOCAR в совместные предприятия составят 1,2 млрд манатов, инвестиции правительства Азербайджана в компанию – 1,5 млрд манатов.

А.Азизов