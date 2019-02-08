Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.0258 GBR   2.2014 TRY   0.3228

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.64 -1.37 Brent 61.63 -1.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10 Фев 11 Фев

ТЭК 08.02.2019 18:51

Капвложения SOCAR до 2022г составят $7,6 млрд - Fitch

Капитальные вложения компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 2018-2021гг оцениваются в 13 млрд манатов ($7,6 млрд по текущему курсу), отмечает агентство Fitch.

"Капвложения компании в 2018-2021гг составят 13 млрд манатов при стабильном курсе в 1,7 манат/1USD в этот период", - отмечается в пресс-релизе агентства.

По прогнозам Fitch, средняя цена на нефть в 2019 году составит $65 за баррель, $62,5 за баррель – в 2020 году, $60 за баррель – в 2021 году.

В целом, агентство отмечает улучшение ликвидности SOCAR, которая по состоянию на 30 июня 2018 года составила 8,7 млрд манатов (денежные средства в размере 6,4 млрд манатов и 2,3 млрд манатов неиспользованных кредитных линий) и они покрывают краткосрочные займы SOCAR в размере 6 млрд манатов.

"Ликвидность компании может оставаться под некоторым давлением на период до конца 2019 года. Но по нашим оценкам дефицит ликвидности компании будет покрываться государством за счет капитальных вливаний в компанию", - отмечается в сообщении Fitch.

По оценкам Fitch в 2018-2021гг инвестиции SOCAR в совместные предприятия составят 1,2 млрд манатов, инвестиции правительства Азербайджана в компанию – 1,5 млрд манатов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: FITCH, SOCAR, КАПВЛОЖЕНИЯ


Похожие новости


Fitch подтвердило рейтинг SOCAR на уровне BB+ Fitch подтвердило рейтинг SOCAR на уровне BB+ Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ SOCAR на уровне BB+, прогноз - негативный Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ SOCAR на уровне "BBB-" Fitch присвоило долларовым облигациям SOCAR на $750 млн финальный рейтинг BBB- Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ SOCAR на уровне BBB-

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]