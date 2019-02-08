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Финансы 08.02.2019 20:53

Киев надеется на продолжение сотрудничества с МВФ в 2020-2021 гг, хочет за 2 года привлечь $4 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает на продолжение сотрудничества страны с Международным валютным фондом (МВФ) по истечении действующей программы stand by, сообщается в материалах на сайте центробанка.

В документе, в частности, перечисляются ключевые предположения к макроэкономическому прогнозу НБУ на 2019-2021 годы, в числе которых указано: "поступления в госсектор от доноров в 2019-2021 годах (МВФ - $6,5 млрд, ЕС и Всемирного банка - по $1,6 млрд), наряду с размещением облигаций внешнего государственного займа на $8,5 млрд, позволят рефинансировать большую часть выплат по внешним обязательствам".

Ранее сообщалось, что МВФ в декабре 2018 года утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в рамках механизма stand by. Объем 14-месячной программы эквивалентен 2,8 млрд SDR, или около $3,9 млрд. Из этой суммы 1 млрд SDR (около $1,4 млрд) предоставлены сразу, а остальные средства будут выделены равными траншами по итогам обзора программы в мае и сентябре 2019 года.

Из этого следует, что Нацбанк рассчитывает на привлечение Украиной у фонда в 2020-2021 годах около $4 млрд.

Кроме того, в конце января этого года НБУ сообщал, что заложил в свои макроэкономические прогнозы размещение страной в 2019 году еврооблигаций на $2 млрд. Таким образом, Нацбанк ожидает увеличение выпуска суверенных еврооблигаций в последующие два года до более чем $3 млрд в год.

Как сообщалось, Украина в октябре 2018 года разместила два транша евробондов: 5-летние на $750 млн, 10-летние - на $1,25 млрд.

Доходность 5-летнего транша составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%.

Организаторами выпуска выступали BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и JPMorgan.

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Тэги: УКРАИНА, МВФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]