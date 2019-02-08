Врио генпрокурора США отказался раскрывать сенату детали своих разговоров с Трампом о расследовании Мюллера

Временно исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакер отказал юридическому комитету сената в детальном обсуждении его личных разговоров с президентом США Дональдом Трампом о расследовании "российского дела", сообщает в пятницу американский телеканал CNN.

При этом М.Уитакер уточнил, что не обсуждал с президентом США деталей проводившихся в администрации слушаний о ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Я не говорил с Д.Трампом об этом", - сказал он, выступая перед комитетом сената по юридическим делам.

"Я никоим образом не вмешивался в ход расследования Р.Мюллера", - добавил он.

Р.Мюллер и его команда проводят в США расследование по так называемому "российскому делу". Основная задача команды спецпрокурора - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ.