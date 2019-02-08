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Дальнее зарубежье 08.02.2019 21:29

Врио генпрокурора США отказался раскрывать сенату детали своих разговоров с Трампом о расследовании Мюллера

Временно исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакер отказал юридическому комитету сената в детальном обсуждении его личных разговоров с президентом США Дональдом Трампом о расследовании "российского дела", сообщает в пятницу американский телеканал CNN.

При этом М.Уитакер уточнил, что не обсуждал с президентом США деталей проводившихся в администрации слушаний о ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Я не говорил с Д.Трампом об этом", - сказал он, выступая перед комитетом сената по юридическим делам.

"Я никоим образом не вмешивался в ход расследования Р.Мюллера", - добавил он.

Р.Мюллер и его команда проводят в США расследование по так называемому "российскому делу". Основная задача команды спецпрокурора - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ.

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Тэги: ГЕНПРОКУРОР, ТРАМП, СЛУШАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]