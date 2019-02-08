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ТЭК 08.02.2019 19:44

Поправки к газовой директиве направлены на применение правил ЕС к газопроводам третьих стран - коммюнике

В Евросоюзе считают, что изменения в европейской директиве по газу пойдут на пользу как инвесторам, так и пользователям газовой инфраструктуры.

"Глобальная цель предложения об изменении директивы по газу заключается в том, чтобы обеспечить применение правил, регулирующих внутренний рынок газа ЕС, к трубопроводам транспортировки газа между государством-членом и третьей страной до границы территории и территориальных вод государства-члена", - говорится в коммюнике пресс-службы Совета ЕС.

"Это позволит усилить последовательность правовой базы ЕС, улучшить прозрачность и обеспечить юридическую безопасность инвесторам, вкладывающим средства в газовые инфраструктуры, и пользователям сети", - отмечается в документе, распространенном в пятницу в Брюсселе после заседания Комитета постоянных представителей стран ЕС, на котором обсуждалось предложение Еврокомиссии о поправках к действующей газовой директиве.

В сообщении совета уточняется, что мандат, выданный в результате обсуждения Совету ЕС комитетом постпредов на переговоры с Европарламентом, определяет процедуру переговоров о соглашениях между государствами ЕС и третьими странами по эксплуатации газопроводов.

Такие соглашения, считают в Брюсселе, могли бы позволить, например, решать проблему возможных несоответствий между союзным правом и законодательством третьих стран.

"Согласно предложению, государства-члены, которые желают приступить к переговорам с третьей страной, чтобы заключить, изменить или расширить такое соглашение, способное иметь последствия для общих правил ЕС, должны информировать об этом (Европейскую) комиссию", - объясняют в Совете ЕС.

В случаях, касающихся части соглашения, которая может повлиять на правила ЕС, Еврокомиссия должна давать разрешение государству-члену на ведение официальных переговоров.

В коммюнике Совета ЕС напоминается, что изменение газовой директивы было предложено Европейской комиссией в ноябре 2017 года. Европейский парламент утвердил свою позицию по данному вопросу в апреле 2018 года.

"В результате согласия, достигнутого сегодня по мандату, председательство совета может начать переговоры с Европейским парламентом", - говорится в документе.

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Тэги: ГАЗ, ДИРЕКТИВА, ИЗМЕНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]