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Бизнес и законодательство 08.02.2019 22:22

HeidelbergCement завершил модернизацию цемзавода близ Тбилиси стоимостью $100 млн

Компания HeidelbergCement Caucasus, дочернее подразделение германского HeidelbergCement, при поддержке Фонда соинвестирования Грузии (GCF) и инвесткомпании Hunnewell Partners LLP завершили работу над расширением и модернизацией Каспского цементного завода близ Тбилиси.

Инвестиции в реконструкцию составили $100 млн. Церемония ввода модернизированного завода состоялась в пятницу, передал корреспондент "Интерфакса".

Цемзавод оснащен энергоэффективным и высокотехнологическим оборудованием, а также новой технологической линией по производству клинкера сухим методом, что позволит расширить производственные мощности предприятия до 3 тыс. тонн продукции в сутки.

В рамках проекта на предприятии смонтированы современная система фильтрации и специальная аппаратура для постоянного мониторинга эмиссий для онлайн- контроля за количеством производственной пыли и выбросов.

Как сообщалось, в 2016 году HeidelbergCement Caucasus совместно с GCF и Hunnewell Partners разработали проект модернизации грузинских предприятий концерна HeidelbergCement инвестиционной стоимостью $120 млн. Из них $100 млн планировалось направить на обновление производства на Каспском цемзаводе, $20 млн - на формирование вертикально интегрированных бизнес-структур, что предусматривало расширение сети бетонных заводов и производств инертных материалов.

В ноябре 2017 года HeidelbergCement продал 50% своих активов в Грузии за 115 млн евро компании Georgian business to Cement Invest, владельцами которой являются GCF и Hunnewell Partners. До этой сделки германскому концерну, который начал работать в Грузии с 2006 года, принадлежали 4 цементных и 9 бетонных заводов в разных регионах страны.

Фонд соинвестирования Грузии с капиталом $6 млрд был создан в 2013 году для стимулирования прямых инвестиций в экономику страны в сфере энергетики, инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства и туризма.

Hunnewell Partners LLP - зарегистрированная в Великобритании инвесткомпания с более чем 10-летним опытом работы на рынках Грузии, Украины и Балканских стран.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЦЕМЕНТ, ЗАВОД, МОДЕРНИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]